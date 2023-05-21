Поэтому 24 Канал решил исследовать, какие российские компании пытаются маскироваться под иностранные. К сожалению, существенная часть из них хочет удержаться, в том числе, и на украинском рынке. Для этого они используют самые разные методы.

Обратите внимание Зачем соревноваться, если можно купить: Bolt готовит покупку своего немецкого конкурента

Как маскируются российские бизнесы

Российские компании готовы делать все возможное, чтобы не терять рынки сбыта. В целом можно выделить следующие варианты маскировки или сокрытия реальной страны происхождения:

перерегистрация бренда в нейтральной стране;

Создание украинских компаний-посредников;

Приобретение уже существующих брендов;

Регистрация офшорных компаний и регистрация на них активов.

Следует отдавать себе отчет, что покупка товаров от таких компаний способствует обогащению государственного бюджета агрессора. Еще один вид ущерба для, в частности, украинского рынка – потери национальных брендов, которые должны искать дополнительные выходы к клиентам в собственной стране.

Более того! Российская армия в очередной раз доказала, что любые заявления об их величии, силе и непобедимости не соответствуют действительности. Следовательно, можно смело предположить, что стандарты и условия производства российской продукции могут просто не соответствовать европейским нормам. Об этом нюансе рассказал аналитик Михаил Кольцов из YouControl.

Важной составляющей современного бизнеса также его представление в социальных сетях. Поэтому следует обращать внимание на этот сектор: какие заявления они публикуют, как реагируют на вызовы и как общаются с клиентами или комментарии под их сообщениями. Обычно российские компании, маскирующиеся под иностранные бренды, не забывают соответственно "локализовать" и свои официальные сайты.

"Иностранные" компании с российскими бенефициарами

Vivienne Sabo

Это бренд декоративной косметики, который годами пользовался невероятным спросом в Украине. Основательницей марки считают российскую бизнесвумен Наталию Ракоч. На официальной странице в фейсбук она указала, что является основательницей Vivienne Sabo и живет в Москве.

Согласно данным Forbes, эта компания якобы входит во французскую Vivienne Cosmetiques SAS Такую информацию предоставил издание генеральный директор сети магазинов EVA Алексей Шищук, ссылаясь на письмо от официального поставщика.

Кроме того, сеть получила письмо от Vivienne Cosmetiques SAS, где указано, что они не вычеркивают из своей истории основательницу Наталью Ракоч. Также они сообщили, что она никак не причастна к развитию и производству Vivienne Sabo. В то же время описание компании на официальном сайте MakeUp немного отличается от предыдущей версии:

Швейцарская марка косметики Vivienne Sabo была официально основана в 2006 году, но ее многовековая и романтическая история уходит корнями в довоенный Париж. Уже здесь заметны неточности в создании легенды и попытке скрыть российское происхождение.

Официальный международный сайт косметического бренда невозможно открыть из Украины. В других странах таких проблем нет. Однако официальную страницу компании в фейсбуке найти очень легко. В частности, есть информация о наличии аналогичных аккаунтов в российских социальных сетях, которые заблокированы в Украине – ВКонтакте и Одноклассники.

Splat

Бренд зубной пасты можно описать схожей историей. Создал компанию российский бизнесмен Евгений Демин. По его словам, бренд никогда не скрывает свое происхождение. Однако здесь и начинают появляться "интересные детали":

Официальный поставщик товаров этого бренда "СЛ Дистрибьюшн" заявляет, что Splat с 2007 года принадлежит швейцарской компании IWI AG;

IWI AG; Однако Business Monitor информирует, что эту компанию создали только в 2011 году;

информирует, что эту компанию создали только в 2011 году; Далее – больше! Там не указан ни один департамент, который занимается производством косметически гигиенических средств. В целом филиалы IWI AG специализируются на предоставлении финансовых, транспортных. услуги, а также производстве электроэнергии и оптовой торговли деталей для автомобилей.

Почему важна эта сторона борьбы за свободу

Это всего два примера компаний, которые имеют реально заметный российский след и остаются на украинском рынке. Их можно найти на полках обычных магазинов и в интернете. Вот почему очень важно тщательно проверять товары. В частности, это еще одно напоминание, что наша борьба имеет множество разных уровней, на которые необходимо обращать внимание.

Актуально! Еще один серьезный фактор – Украина должна как можно меньше зависеть от России. Особенно когда речь идет о финансовых связях. Полномасштабная агрессия России против нашей Родины стала еще одним доказательством этого утверждения. Ведь с российскими деньгами, активами приходят влияние и нарративы Москвы.

Критически важно отметить, что в марте 2022 года украинское правительство приняло решение о запрете предоставления услуг и расчетах с компаниями, принадлежащими контрагентам из России и Беларуси или имеющими определенные связи с ними.

К сожалению, есть немало и международных компаний, продолжающих работать в России. Это перечень насчитывает более 1200 наименований. К тому же, большинство из них параллельно развивают свои бизнесы в Украине. Итак, "лупаймо сю скалу" и делаем все для очистки нашего рынка от товаров агрессора.