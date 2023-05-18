Уже в ближайшее время компания Bolt должна сообщить новости о расширении своего штата. Как сообщили инсайдеры, речь идет о приобретении конкурента, переживающего далеко не самые лучшие времена.
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Bolt хочет приобрести Tier
Как рассказали британцы, уже в ближайшее время Bolt должен объявить о приобретении своего немецкого конкурента Tier. Переговоры уже дошли до финального этапа, дело осталось за несколькими пустяками.
Bolt воспользовался проблемами конкурента / Фото open4business
В настоящее время до официального объявления информации представители обеих компаний избегают любых вопросов и комментариев. Также известно, что приобретением Tier серьезно интересовалась транспортная компания Lime из США, но почему дело остановилось – пока неизвестно.
Почему Tier не смог справиться с конкуренцией
Сейчас компания Tier работает в 560 городах, но не смогла нарастить поток клиентов. Известно, что за последний год пришлось сократить около 300 сотрудников.
Далеко не в самом лучшем состоянии и финансовые показатели немцев. Сейчас долг компании составляет 130 миллионов евро, и похоже, что менеджмент не видит пути, как вывести Tier из кризиса. Соответственно, продажа конкурентам выглядит наиболее логичным решением.