В этом году 18 мая Украина отмечает День вышиванки. Бизнес и предприниматели не стоят в стороне от важного события, поэтому не удивительно, что украинскую одежду можно увидеть практически всюду.

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Миллиардер в вышиванке

Генерал Андрей Небитов показал совместное фото с миллиардером Ричардом Брэнсоном. На фото английский предприниматель позирует в украинской вышиванке.

В этот день каждый может быть в вышиванке, а вот одеть Ричарда Брэнсона – это уже задача не из простых. Но для нас нет ничего невозможного!

– написал Небитов.

Ричарду Брэнсону идет вышиванка / Фото с телеграмма Андрея Небитова

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