Цього року 18 травня Україна святкує День вишиванки. Бізнес та підприємці не стоять осторонь важливої події, тож не дивно, що український однострій можна побачити практично усюди.

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Мільярдер у вишиванці

Генерал Андрій Нєбитов показав спільне фото з мільярдером Річардом Бренсоном. На фото англійський підприємець позує в українській вишиванці.

В цей день кожен може бути у вишиванці, а от вдягнути Річарда Бренсона – це вже завдання не з простих. Але для нас немає нічого неможливого!

– написав Нєбитов.

Річарду Бренсону пасує вишиванка / Фото з телеграму Андрія Нєбитова

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Річард Бренсон: коротке досьє