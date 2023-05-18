Цього року 18 травня Україна святкує День вишиванки. Бізнес та підприємці не стоять осторонь важливої події, тож не дивно, що український однострій можна побачити практично усюди.
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Мільярдер у вишиванці
Генерал Андрій Нєбитов показав спільне фото з мільярдером Річардом Бренсоном. На фото англійський підприємець позує в українській вишиванці.
В цей день кожен може бути у вишиванці, а от вдягнути Річарда Бренсона – це вже завдання не з простих. Але для нас немає нічого неможливого!
– написав Нєбитов.
Річарду Бренсону пасує вишиванка / Фото з телеграму Андрія Нєбитова
Річард Бренсон: коротке досьє
- Річард Бренсон – один з найбільш відомих бізнесменів у світі.
- Перший успіх прийшов до нього зі створенням журналу "Student", в якому публікувалися Мік Джаггер, Джон Леннон та інші зірки.
- Згодом створив компанію "Virgin", яка займалася поширенням дешевих пластинок. Це був злет Бренсона, з якого почалося зростання його корпорації.
- Впродовж останніх років Бренсон є одним з найбільш активних прихильників космічних подорожей – Virgin Galactic займається розробкою літака для космічного туризму.