"Обмежує можливості та розвиток": російський олігарх визнав вплив санкцій

В ефірі одного з російських телеканалів Потанін заявив, що санкції "безпосередньо не впливають на життя компанії, її виживання, але, звичайно, обмежує її можливості, у тому числі фінансові, і розвиток тих ринків, на яких вона традиційно присутня".

Також він додав, що через санкційні обмеження російським підприємцям стало важче зберігати свою присутність на світовому ринку та завойовувати нові.

Як санкції впливають на російський бізнес

Компанія Потаніна "Норнікель" не піддається безпосередньо санкціям. Це пов'язано зі збоями на ринку алюмінію після того, як у 2018 році до компанії його конкурента запровадили санкції. Мовиться про компанію Олега Дерипаски "Русал". Разом з тим "Норнікель" – важлива складова російської економіки та світового ринку металів.

Потанін зауважив, що його компанія, найбільший у світі виробник паладію та рафінованого нікелю, проте постраждала від "руйнівних" санкцій через вплив на логістичні ланцюжки, платіжні системи та можливість закуповувати нове обладнання.

Вихід на ринки "дружних країн"

У зв'язку з санкційними обмеженнями, плани "Норнікеля" стосовно виходу на інші ринки були зірвані. Тож бізнесмен був змушений зосередити свою інвестиційну політику на Росії та "дружніх" країнах.

Звичайно, ми знаходимо виходи із цієї ситуації. Ми перебудовуємо логістичні ланцюжки у більш дружні країни. Насамперед у Китай, Туреччину, Марокко та інші арабські країни,

– розповів Потанін.

Критика влади

Бізнесмен також знову озвучив свою думку, що російській владі не потрібно було реагувати на санкції конфіскацією чи націоналізацією західних активів.

Якщо якісь компанії залишають нашу країну, то замість того, щоб застосовувати до них якісь конфіскації та інші жорсткі заходи, набагато простіше дати можливість інвестиційній спільноті вирішити цю проблему самостійно,

– сказав він.

Потанін підкреслив, що якби Кремль утримався від вище згаданих дій, то місцевий бізнес би придбав ці компанії на досить вигідних умовах. Нагадаємо, що підприємець сам уклав кілька операцій у перші тижні війни, у тому числі купівлю "Росбанку" французького кредитора. Generale.