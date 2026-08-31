"АТБ", "Сільпо" та "Аврора" серед лідерів: 61% ритейлерів в Україні отримали прибуток

В Україні продовжує зростати кількість компаній у сфері роздрібної торгівлі. Станом на середину серпня 2026 року в Єдиному державному реєстрі нараховується 41 235 ритейлерів, проте не всі вони виходять “у плюс”.

Доходи в торгівлі зросли, але прибуткових стало менше

За підсумками першого півріччя бізнес показує неоднозначну динаміку: сукупні доходи найбільших компаній зросли, але частка прибуткових серед тих, хто подав порівнювану фінансову звітність, скоротилася. Про це свідчать дані Опендатаботу.

Повну картину фінансового стану ринку зараз дають лише компанії, які прозвітували за два роки поспіль. Таких виявилося 2 073:

За перше півріччя 2026 року сукупний дохід цих компаній становив 817,14 мільярдів гривень проти 692,29 мільярдів за аналогічний період 2025-го. За рік показник зріс на 18%.

проти 692,29 мільярдів за аналогічний період 2025-го. За рік показник зріс на 18%. При цьому доходи збільшилися у 1 169 компаній, тоді як у 702 бізнесів вони скоротилися.

Загальний прибуток порівнюваної групи також зріс – на 17%, з 14,91 мільярдів гривень до 17,44 мільярдів. Однак кількість прибуткових компаній, навпаки, зменшилася: якщо торік прибуток отримали 1 354 ритейлери, то цього року – 1 272.

Таким чином, частка прибуткових компаній скоротилася з 65% до 61%.

Важливо, що ці результати стосуються звітності за перше півріччя – ще до масованих атак на розподільчі центри та склади українських компаній. Тому наслідки пошкодження логістичної інфраструктури можуть позначитися вже на наступних фінансових звітах.

Хто заробив найбільше

Найбільший дохід серед українських ритейлерів за перше півріччя 2026 року показав "АТБ" – 136 мільярдів гривень. Друге місце посіло "Сільпо" з 59,55 мільярдами, а третє – "Вигідна покупка", мережа "Аврора", з 28,26 мільярдами.

До п'ятірки також увійшли "Фора" з доходом 26,83 мільярдів гривень та "Комфі Трейд" – 20,16 мільярдів.

Серед інших великих ритейлерів – "Новус Україна", "РУШ" (мережа магазинів "Єва"), "Метро Кеш енд Кері Україна", "Петрол Контракт" (WOG) та "Омега" (Varus).

Найбільше у грошовому вираженні дохід за рік збільшився в "АТБ " – на 18,84 мільярдів гривень, або 16%. "Сільпо" додав 9,16 мільярдів(+18%), "Аврора" – 6,52 мільярдів (+30%), а "Фора" – 6,1 мільярдів (+29%).

Серед компаній із найбільшим приростом доходу також опинилися "ФТД-Ритейл" (мережа "Фокстрот"), "Комфі Трейд", "Окко-Лайт", "Новус Україна", "РУШ" та "Глуско Рітейл".

Нагадаємо, що металургійна компанія Metinvest очолює рейтинг найбільших приватних компаній України за доходами. Загалом переробна промисловість забезпечила найбільшу частку податкових надходжень до бюджету України у 2025 році.

Друге місце посідає найбільша енергетична компанія країни DTEK, що має суттєвий вплив у секторі виробництва та розподілу енергії. Дохід – 245,9 мільярда гривень. Натомість агрохолдинг Kernel став одним із провідних у своїй галузі. Компанія займається вирощуванням, переробкою та експортом сільськогосподарської продукції.