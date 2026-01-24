Які найбільші приватні компанії в Україні?
За версією Forbes Ukraine, очолює рейтинг перших 5 компаній в Україні – Metinvest, металургійний холдинг, що зберігає ключову роль у металургії та видобутку залізної руди. Його дохід у 2024 році склав понад 320 мільярдів гривень.
Читайте також У Росії економлять навіть на продуктах: відома мережа продає бізнес через падіння доходів
Друге місце посідає найбільша енергетична компанія країни DTEK, що має суттєвий вплив у секторі виробництва та розподілу енергії. Дохід – 245,9 мільярда гривень. А от АТБ став лідером роздрібної торгівлі в Україні з доходом в майже 209 мільярдів гривень.
Натомість агрохолдинг Kernel став одним із провідних у своїй галузі. Компанія займається вирощуванням, переробкою та експортом сільськогосподарської продукції. Дохід склав 158 мільярдів гривень.
П'ятірку у рейтингу замикає Fozzy Group, велика торговельна група. Вона входить до числа найбільших ритейлерів і представлена кількома роздрібними брендами. Дохід – 143,8 мільярда гривень.
Цікаво! У рейтингу компаній також представлені МХП, OKKO, "Епіцентр", Оптима-фарм, Запоріжсталь, Група Nova, "Аврора", "Київстар" та багато інших.
Який сектор найбільше сплачує податків до бюджету України?
Як повідомила виконуюча обов'язків Голови Державної податкової служби Леся Карнаух, у 2025 році понад 34% всіх податкових надходжень до бюджету забезпечили промисловість, а також оптова та роздрібна торгівля.
Найбільша частка надходжень була з переробної промисловості, а саме майже 18%. На оптову та роздрібну торгівлю, а також ремонт автотранспортних засобів та мотоциклів припало 16,6%.
Державне управління та оборона, обов'язкове соцстрахування також мали суттєвий внесок – 12,4%. Менший відсоток склав з фінансової та страхової діяльності – 8,4%.
Цікаво! Порівняно з 2024 роком, у 2025 році переробна промисловість сплатила податків на 70,2 мільярда гривень більше, а оптова/роздрібна торгівля й ремонт автотранспортів – більше на 67,6 мільярда гривень.
Який бізнес постраждав через масові відключення електроенергії?
Гірничий гігант Ferrexpo повідомив 20 січня, що тимчасово зупиняє роботу через нестабільне електроживлення, що спричинене обстрілами росіян. Відомо, що працівників відправили у неоплачувану відпустку. Схожа ситуація трапилася на підприємствах Полтавщини у листопаді 2025 року.
Директор компанії "Київстар" повідомив 21 січня, що внаслідок російських ударів по енергетиці інфраструктура "Київстару" в кількох областях перебуває в повному блекауті. Таким чином, з 16,5 тисяч майданчиків оператора не працює 1 тисяча.