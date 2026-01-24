Які найбільші приватні компанії в Україні?

За версією Forbes Ukraine, очолює рейтинг перших 5 компаній в Україні – Metinvest, металургійний холдинг, що зберігає ключову роль у металургії та видобутку залізної руди. Його дохід у 2024 році склав понад 320 мільярдів гривень.

Друге місце посідає найбільша енергетична компанія країни DTEK, що має суттєвий вплив у секторі виробництва та розподілу енергії. Дохід – 245,9 мільярда гривень. А от АТБ став лідером роздрібної торгівлі в Україні з доходом в майже 209 мільярдів гривень.

Натомість агрохолдинг Kernel став одним із провідних у своїй галузі. Компанія займається вирощуванням, переробкою та експортом сільськогосподарської продукції. Дохід склав 158 мільярдів гривень.

П'ятірку у рейтингу замикає Fozzy Group, велика торговельна група. Вона входить до числа найбільших ритейлерів і представлена кількома роздрібними брендами. Дохід – 143,8 мільярда гривень.

Цікаво! У рейтингу компаній також представлені МХП, OKKO, "Епіцентр", Оптима-фарм, Запоріжсталь, Група Nova, "Аврора", "Київстар" та багато інших.

Який сектор найбільше сплачує податків до бюджету України?

Як повідомила виконуюча обов'язків Голови Державної податкової служби Леся Карнаух, у 2025 році понад 34% всіх податкових надходжень до бюджету забезпечили промисловість, а також оптова та роздрібна торгівля.

Найбільша частка надходжень була з переробної промисловості, а саме майже 18%. На оптову та роздрібну торгівлю, а також ремонт автотранспортних засобів та мотоциклів припало 16,6%.

Державне управління та оборона, обов'язкове соцстрахування також мали суттєвий внесок – 12,4%. Менший відсоток склав з фінансової та страхової діяльності – 8,4%.

Цікаво! Порівняно з 2024 роком, у 2025 році переробна промисловість сплатила податків на 70,2 мільярда гривень більше, а оптова/роздрібна торгівля й ремонт автотранспортів – більше на 67,6 мільярда гривень.

Який бізнес постраждав через масові відключення електроенергії?