Airbnb будет возобновлять туризм в Украине: когда компания начнет выполнять амбициозное обещание

Компания Airbnb присоединилась к пулу бизнесов, заявившим о готовности принять участие в восстановлении Украины. Платформа будет действовать на привычном для себя направлении – туризме.

Airbnb хочет помочь Украине

Компания Airbnb готова содействовать возобновлению туристической отрасли Украины после войны. В частности, платформа хочет продвигать нашу страну как одно из самых привлекательных направлений для путешествий.

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Как рассказала глава Государственному агентству развития туризма Марьяна Олеськив, подписать соответствующий меморандум удалось с соучредителем и главным стратегическим директором Airbnb Натаном Блечарчиком.

Как только станет безопасно и возобновится авиасообщение, Украина прогнозируется одним из главных туристических векторов Европы, особенно для тех стран, которые сегодня поддерживают нас в борьбе за независимость,

– сообщила она.

Важно! После начала полномасштабного вторжения компания Airbnb помогла найти бесплатное временное жилье для 130 тысяч украинцев. Также платформа продолжает активно поддерживать нашу страну в борьбе с оккупантами.

Airbnb будет партнером ГАРТ и будет заниматься продвижением привлекательности Украины. Также платформа готова делиться своими данными, их уже начал получать Lviv Tourism Office.