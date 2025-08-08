Акции американского производителя резиновой обуви Crocs обвалились на 29,24% после того, как компания опубликовала негативный прогноз на текущий квартал. Согласно ему, выручка снизится на 9–11%, а этого инвесторы явно не ожидали.

Что произошло?

После завершения основной сессии на бирже бумаги компании немного восстановились, прибавив более 3%, но общая потеря рыночной стоимости остается значительной. Речь идет о потере почти трети стоимости за один день, информирует 24 Канал со ссылкой на Spiegel.

Смотрите также Потерял миллион абонентов, но не доход: крупнейший мобильный оператор нарастил прибыль



Генеральный директор Crocs Эндрю Рис объяснил, что американцы стали осторожнее тратить деньги на непервоочередные товары.

Более того, компания ожидает дополнительные расходы в 40 миллионов долларов во второй половине года из-за пошлин, введенных еще администрацией Трампа. Зато потенциальное повышение цен на обувь, по словам Риса, может еще больше снизить спрос.

Есть и дополнительные вызовы?

Вероятно, чемпионат мира по футболу в 2026 году и Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 2028 году могут переориентировать покупателей на классические кроссовки, создав новую волну конкуренции.

Убытки несмотря на рост: несмотря на 3,4% роста выручки в прошлом квартале (до 1,15 миллиардов долларов), компания понесла 492 миллионов долларов убытков из-за обесценивания бренда Heydude.

Для сравнения, прошлом году в этот же период Crocs имела 229 миллионов долларов прибыли.