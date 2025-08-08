Crocs потеряла почти треть стоимости за один день: инвесторы в панике: инвесторы в панике
Акции американского производителя резиновой обуви Crocs обвалились на 29,24% после того, как компания опубликовала негативный прогноз на текущий квартал. Согласно ему, выручка снизится на 9–11%, а этого инвесторы явно не ожидали.
Что произошло?
После завершения основной сессии на бирже бумаги компании немного восстановились, прибавив более 3%, но общая потеря рыночной стоимости остается значительной. Речь идет о потере почти трети стоимости за один день, информирует 24 Канал со ссылкой на Spiegel.
Смотрите также Потерял миллион абонентов, но не доход: крупнейший мобильный оператор нарастил прибыль
Генеральный директор Crocs Эндрю Рис объяснил, что американцы стали осторожнее тратить деньги на непервоочередные товары.
Более того, компания ожидает дополнительные расходы в 40 миллионов долларов во второй половине года из-за пошлин, введенных еще администрацией Трампа. Зато потенциальное повышение цен на обувь, по словам Риса, может еще больше снизить спрос.
Есть и дополнительные вызовы?
Вероятно, чемпионат мира по футболу в 2026 году и Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 2028 году могут переориентировать покупателей на классические кроссовки, создав новую волну конкуренции.
Убытки несмотря на рост: несмотря на 3,4% роста выручки в прошлом квартале (до 1,15 миллиардов долларов), компания понесла 492 миллионов долларов убытков из-за обесценивания бренда Heydude.
Для сравнения, прошлом году в этот же период Crocs имела 229 миллионов долларов прибыли.