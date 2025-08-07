Насколько выросли доходы Киевстара?

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает 24 Канал. Показатель EBITDA вырос почти на 40% – до 12,853 миллиарда гривен, а капитальные инвестиции выросли почти на 90%, составив 6,354 миллиона гривен.

Смотрите также Киевстар сможет быстрее развивать сеть благодаря новому закону

В то же время абонентская база уменьшилась на 4,5% – с 23,4 миллиона до 22,4 миллиона пользователей. Также сократилось количество 4G-пользователей – на 1,2%, до 14,4 миллиона.

Несмотря на это, доля 4G в общей базе выросла до 64,5%, а доля мультисервисных пользователей (которые пользуются несколькими цифровыми услугами компании) – выросла на 23,7%, охватив 31,7% от всей базы.

Интересно. Средний доход на одного пользователя (ARPU) за второй квартал 2025 года вырос на 20,6% – до 146 гривен.

Какова роль интеграций?

Количество пользователей цифровой платформы Helsi в июне достигла 2,5 миллионов (+15,8% за год), а Киевстар ТВ – 2 миллиона пользователей (+21,7%).

Интеграция с Uklon, завершена в апреле, также отразилась в отчете: за второй квартал сервис принес 21,7 миллионов выручки и 9,3 миллиона долларов EBITDA.

Справочно. Киевстар приобрел 97% Uklon в апреле 2025 года. Сегодня платформа работает в 27 городах Украины, Буковеле и Узбекистане, с более 100 тысячами активных водителей, которые обслуживают более 10 миллионов поездок ежемесячно.