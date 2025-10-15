За девять месяцев 2025 года поступления от акцизного налога составили 129,5 млрд гривен, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сколько акцизных налогов поступило в бюджет?

Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины (ГНС), передает 24 Канал. По данным ведомства, только за январь – сентябрь в общий фонд госбюджета поступило 129,5 миллиардов гривен акциза с произведенных в Украине и импортируемых подакцизных товаров.

Это на 10,4 миллиардов гривен (или 8,8%) больше планового показателя и на 32,2 миллиарда гривен (+33,1%) больше, чем в прошлом году.

Кто уплатил больше всего налогов?

В налоговой отметили, что главными драйверами роста стали акцизные поступления с табачных изделий, ликеро-водочной продукции и электрической энергии, произведенной в Украине.

В сентябре 2025 года государственный бюджет получил 12,9 миллиардов гривен акцизного налога. План поступлений выполнен на 100,4%,

– сообщили в ГНС.

Также в ведомстве отметили, что дополнительные 0,1 миллиард гривен обеспечили уплаты акциза с произведенных и импортируемых табачных изделий.

Что известно о поступлениях в бюджет?