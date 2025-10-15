Налоговая отчиталась о рекордных акцизных налогах: плюс 33% за год
- За девять месяцев 2025 года поступления от акцизного налога составили 129,5 млрд гривен, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.
- Главными драйверами роста стали акцизные поступления с табачных изделий, ликеро-водочной продукции и электрической энергии, произведенной в Украине.
За девять месяцев 2025 года поступления от акцизного налога составили 129,5 млрд гривен, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Сколько акцизных налогов поступило в бюджет?
Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины (ГНС), передает 24 Канал. По данным ведомства, только за январь – сентябрь в общий фонд госбюджета поступило 129,5 миллиардов гривен акциза с произведенных в Украине и импортируемых подакцизных товаров.
Смотрите также Налог на OLX: украинцы смогут продавать до 2000 евро в год без уплаты налогов, – Гетманцев
Это на 10,4 миллиардов гривен (или 8,8%) больше планового показателя и на 32,2 миллиарда гривен (+33,1%) больше, чем в прошлом году.
Кто уплатил больше всего налогов?
В налоговой отметили, что главными драйверами роста стали акцизные поступления с табачных изделий, ликеро-водочной продукции и электрической энергии, произведенной в Украине.
В сентябре 2025 года государственный бюджет получил 12,9 миллиардов гривен акцизного налога. План поступлений выполнен на 100,4%,
– сообщили в ГНС.
Также в ведомстве отметили, что дополнительные 0,1 миллиард гривен обеспечили уплаты акциза с произведенных и импортируемых табачных изделий.
Что известно о поступлениях в бюджет?
По итогам января – сентября 2025 года поступления в местные бюджеты выросли на 15,2% и составили 358,2 миллиарда гривен.
Кроме того, плательщики перечислили 479,2 миллиарда гривен единого социального взноса, что на 21,9% больше, чем в прошлом году.