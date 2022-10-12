Возрождение ядерной энергетики: в американскую Westinghouse инвестируют почти 8 миллиардов долларов

Один из крупнейших инвесторов в зеленую энергетику Brookfield Renewable Partners и поставщик уранового топлива Cameco приобретут американскую ядерную компанию Westinghouse Electric. Сумма сделки в целом составит 7,9 миллиарда долларов.

Такие инвестиции свидетельствуют о серьезной ставке компаний-покупателей на то, что проблемы изменений климата и энергетической безопасности возродят атомную отрасль. Отмечается, что полномасштабная война в Украине стимулировала возобновление интереса к сектору, который в последние годы значительно утратил популярность среди инвесторов.

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Сделка о покупке Westinghouse

Brookfield Renewable Partners и Cameco приобретут группу Westinghouse Electric, производящую технологии, используемые в почти половине из 440 ядерных реакторов по всему миру. Продавцом выступит отдельное подразделение Brookfield Asset Management, занимающееся частными инвестициями.

Мы фиксируем одни из лучших рыночных показателей, что когда-либо ранее наблюдался в секторе ядерной энергетики. Ядерная энергия становится все более необходимой в мире, где приоритет отдается электрификации, декарбонизации и энергетической безопасности,

– отметил исполнительный директор Cameco Тим Гитцель.

Издание Financial Times пишет, что полномасштабное вторжение России в Украину еще больше привлекло внимание к ядерной энергетике, поскольку западные страны спешат найти надежную альтернативу российским нефти и газу.

К слову, согласно соглашению, Brookfield Renewable Partners приобретет 51% акций Westinghouse за 2,3 миллиарда долларов, а Cameco – оставшиеся 49% ядерной энергетической компании за 2,2 миллиарда долларов. Если учесть 3,4 миллиарда долларов долга на балансе Westinghouse, то покупатели заплатят за предприятие в целом 7,9 миллиарда долларов.