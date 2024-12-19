Двух производителей популярных "лекарств" оштрафовали на 6,3 миллиона гривен за обман

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал две компании за обманчивую маркировку диетических добавок. Компании обязали уплатить штраф в размере 6,3 миллиона гривен.

Недобросовестная маркировка

АМКУ пришел к выводу, что компании ООО "Юниверс Фарм" и ООО "Квайсер Фарма Украина" распространяли ложную информацию на упаковках диетических добавок, что вводило потребителей в заблуждение, информирует 24 Канал.

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"Веновитал" (ООО "Юниверс Фарм") содержал заявления о "поддержке сосудов", "укрепление стенок сосудов" и "улучшение микроциркуляции", что соответствует свойствам лекарственных средств, а не добавок.



Диетическую добавку могли воспринимать как лекарственное средство / Фото АМКУ

"Доппельгерц®актив Омега-3 чистые сосуды" (ООО "Квайсер Фарма Украина") заявлял о "восстановлении эластичности кровеносных сосудов", "снижение уровня холестерина" и "уменьшение риска тромбообразования", без надлежащих доказательств этих эффектов.



Неправильная маркировка диетических добавок / Фото АМКУ

Важно! В АМКУ отметили, что распространение такой информации могло исказить конкурентную среду, предоставив неправомерные преимущества этим компаниям.

"Потребители могли воспринимать диетические добавки как лекарственные средства, что повлияло на их выбор", – объясняют эксперты.

Что теперь

Сейчас после того, как компании оплатят штрафные обязательства, оба производителя также должны прекратить использование ложных сведений в маркировке своих продуктов.

В АМКУ также отметили, что продолжают контролировать рынок диетических добавок для выявления и предотвращения нарушений законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.