Apple собирается судиться ЕС: что именно хочет доказать технологический гигант

Вскоре Apple и Еврокомиссия снова встретятся в суде. В этот раз стороны будут дискутировать об антимонопольном законодательстве.

Планы на иск против ЕС

ЕС хочет внести весь магазин приложений App Store в новый список, касающийся цифрового антимонопольного законодательства. Технологический гигант не согласен с такими планами и намерен отстаивать свою позицию в суде.

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Пока Apple еще не окончательно сформировал свою апелляцию относительно решения, озвученного Еврокомиссия. Впрочем, компании следует поспешить, ведь срок подачи апелляции истекает 16 ноября.

Закон ЕС о цифровых рынках вступил в силу в мае. Он очень жестко борется с рыночным влиянием технологических гигантов и стремится облегчить людям переход на альтернативные сервисы. Главными сервисами, подпадающими под действие этого закона, являются Facebook (Meta), TikTok (Bytedance), Amazon, Safari (Apple), поиск Google (Alphabet).

В сущности, новый закон заставляет гигантов взаимодействовать с конкурентами, а пользователи должны сами решать, что устанавливать на свои гаджеты.

Юристы сообщают, что даже если Apple таки подаст апелляцию, то вряд ли ее рассмотрение будет скорым процессом. Следовательно, компания все равно будет вынуждена соблюдать новые условия с марта 2024 года.