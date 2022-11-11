Абсолютный рекорд: рыночная капитализация Apple за день выросла более чем на 190 миллиардов долларов

Самая дорогая компания мира Apple за день прибавила к своей рыночной стоимости 190,9 миллиарда долларов. Это наибольший показатель среди компаний, зарегистрированных в США, за всю историю.

Отмечается, что в этом техногиганту поспособствовали показатели инфляции в Соединенных Штатах, которые оказались ниже, чем прогнозировали аналитики. Так, с 8,2% в сентябре, в октябре уровень инфляции снизился до неожиданных 7,7% в годовом исчислении.

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Рекордный рост рыночной капитализации Apple

Как пишет Bloomberg, замедление инфляции в США поддержало фондовые рынки по всему миру. Акции Apple в четверг, 10 ноября, подорожали на 8,9%, до 146,87 доллара за штуку.

Таким образом, на фоне активного ралли на американском рынке ценных бумаг, рыночная стоимость Apple выросла до 2,34 триллиона долларов, что является для компании самым высоким показателем с января текущего года. Теперь техногиганту принадлежат целых четыре рекорда дневного прироста капитализации, отмечают в Bloomberg.

К слову, резкое удорожание Apple превзошло февральский рост капитализации еще одного техногиганта – Amazon. Тогда компания за день торгов прибавила к своей стоимости 190,8 миллиарда долларов.

Однако, несмотря на положительное подорожание Apple, акции компании все еще остаются почти на 20% дешевле уровня начала 2022 года, когда их цена поднималась даже выше, чем 182 доллара за штуку.