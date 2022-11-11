Абсолютний рекорд: ринкова капіталізація Apple за день зросла на понад 190 мільярдів доларів

Найдорожча компанія світу Apple за день додала до своєї ринкової вартості 190,9 мільярда доларів. Це є найбільшим показником серед компаній, зареєстрованих у США, за всю історію.

Зазначається, що у цьому техногіганту посприяли показники інфляції у Сполучених Штатах, які виявилися нижчими, ніж прогнозували аналітики. Так, з 8,2% у вересні, у жовтні рівень інфляції знизився до неочікуваних 7,7% у річному вимірі.

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Рекордне зростання ринкової капіталізації Apple

Як пише Bloomberg, сповільнення інфляції у США підтримало фондові ринки по всьому світу. Акції Apple у четвер, 10 листопада, подорожчали на 8,9%, до 146,87 долара за штуку.

Таким чином, на тлі активного ралі на американському ринку цінних паперів, ринкова вартість Apple зросла до 2,34 трильйона доларів, що є найвищим показником для компанії з січня поточного року. Тепер техногіганту належать цілих чотири рекорди за денним приростом капіталізації, зазначають у Bloomberg.

До слова, різке подорожчання Apple перевершило лютневе зростання капіталізації ще одного техногіганта – Amazon. Тоді компанія за день торгів додала до своєї вартості 190,8 мільярда доларів.

Проте, попри позитивне подорожчання Apple, акції компанії все ще залишаються майже на 20% дешевшими проти рівня початку 2022 року, коли їхня ціна підіймалася навіть вище, ніж 182 долари за штуку.