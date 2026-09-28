"Подорожник", "Аптека 9-1-1" и "АНЦ" меняют режим работы: прогнозируют ли дефицит лекарств

Война заставила аптечный ритейл пересмотреть не только логистику, но и сам подход к управлению товарными запасами. "Подорожник", "Аптека 9-1-1" и "Аптека АНЦ" изменили правила работы, чтобы отдельные поврежденные объекты не создавали проблем для всей сети.

Аптеки переходят от централизованной логистики к распределенной

Если раньше логистику в первую очередь оценивали по скорости и стоимости, то после ударов России по бизнесу не менее важной стала ее устойчивость, пишет RAU.

Для сетей это означает, что один склад, маршрут или иной объект не должен быть критически важным для всей системы. Среди основных изменений:

разосредоточение товарных запасов;

увеличение запасов непосредственно в аптеках;

диверсификация маршрутов;

адаптация графиков доставки к ситуации в регионах;

возможность быстро перемещать товары между аптеками и областями.

1. "Подорожник"

В "Подорожнике" отмечают, что до начала полномасштабной войны эффективность логистики в основном оценивалась по двум параметрам – скорости и стоимости. Теперь к ним добавился еще один критерий – устойчивость.

Поставки должны продолжаться даже в ситуации, когда отдельный объект или маршрут временно становится недоступным. Для этого сеть перераспределяет товарные потоки между регионами, изменяет маршруты и увеличивает запасы непосредственно в аптеках.

В компании отмечают, что нынешний товарный запас в аптеках "Подорожника" является рекордным за всю историю сети. В частности, в центре внимания:

препараты от простуды;

обезболивающие;

антибиотики;

средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта;

препараты для здоровья сердца.

Кроме того, сеть расширяет выбор аналогов, чтобы в случае временного отсутствия конкретного препарата у покупателей была альтернатива.

2. "Аптека АНЦ"

"Аптека АНЦ" также старается не концентрировать большие объемы продукции на отдельных объектах: сеть более равномерно распределяет запасы между аптеками и увеличивает их объем в днях по сравнению с обычным уровнем. Наиболее чувствительными к перебоям в "АНЦ" называют:

Препараты для постоянной терапии хронических заболеваний; оригинальные импортные лекарства; Препараты, для которых сложно быстро найти замену.

В сети предупреждают, что серия ударов по большим логистическим центрам может увеличить количество локальных перебоев. Особенно это касается ситуаций, когда рынок не успевает быстро перераспределить запасы или перестроить маршруты.

3. "Аптека 9-1-1"

В "Аптеке 9-1-1" основной товарный запас уже распределен непосредственно между аптеками. Компания диверсифицирует маршруты поставок от дистрибьюторов и производителей и корректирует графики в зависимости от ситуации с безопасностью в конкретном регионе.

Вместо привязки к статическим схемам мы постоянно диверсифицируем маршруты поставок напрямую от дистрибьюторов и производителей и адаптируем графики с учетом ситуации с безопасностью в конкретном регионе,

– заявляют в компании.

Грозит ли Украине дефицит лекарств

Несмотря на проблемы с отдельными складами и маршрутами, все три сети пока не видят оснований говорить о системном общенациональном дефиците препаратов.

Однако возможны локальные перебои. Повреждение фармацевтических складов или проблемы с логистикой могут приводить к временному отсутствию отдельных препаратов в конкретных аптеках или регионах.

"Аптека 9-1-1" отмечает, что широкое географическое распределение запасов позволяет перемещать товары между аптеками и соседними регионами. Это помогает компенсировать задержки со стороны поставщиков. В то же время наиболее уязвимыми остаются специфические препараты, которые:

сложно оперативно заменить аналогами;

имеют ограниченное количество поставщиков;

требуют более сложной логистики;

сложно транспортировать на большие расстояния.

Также известно, что ближайшие 6–12 месяцев для аптечного ритейла, вероятно, останутся периодом постоянной корректировки логистики и запасов.