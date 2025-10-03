Укр Рус
3 октября, 10:20
2

Известная фабрика сладостей "ушла с молотка" за 50 миллионов

Анастасия Лукашевская
Основні тези
  • Кондитерскую фабрику АВК в Днепре продали с аукциона из-за долгов, новым владельцем стало киевское ООО "Илларис".
  • ООО "Илларис" зарегистрировано 4 августа 2025 года, конечная владелица – Марина Рицкая, а возможные связи с днепровскими бизнесменами не подтверждены.

Кондитерскую фабрику АВК в Днепре продали с аукциона из-за долгов. Новым владельцем стало киевское ООО "Илларис".

Что известно об аукционе?

Торги состоялись 15 сентября на площадке OpenMarket – СЕТАМ, передает 24 Канал. Предприятие было залогом по кредиту на 80 миллионов долларов, полученным в Проминвестбанке.

Право требования по этому долгу с недвижимостью и оборудованием фабрики в Днепре неоднократно выставляли на продажу.

Кто стал новым владельцем АВК?

ООО "Илларис" зарегистрировано только 4 августа 2025 года, его конечная владелица – Марина Рицкая.

Издание Информатор Днепр нашло возможные связи компании с днепровскими бизнесменами Русланом Шостаком (сети EVA, Varus) и Валерием Киптиком (БК "Ольвия"). В то же время пресс-служба Шостака в комментарии LIGA.net заявила, что ни сам предприниматель, ни его структуры фабрику не покупали.

Тогда как Марина Рицкая от комментариев отказалась.

Почему фабрику АВК вообще выставили на продажу?

  • Предприятие принадлежало бывшему вице-премьеру Автономной Республики Крым Валерию Кравцу и экс-нардепу Владимиру Авраменко.

  • В 2019 году "Проминвестбанк", который был кредитором "АВК", через суд взыскал с компании фабрику в Днепре, а также основные средства и автопарк для погашения задолженности в 1,3 миллиарда гривен. Кондитерская корпорация ранее получила кредит в этом банке на 80 миллионов долларов.

  • "Проминвестбанк" принадлежал российской госкорпорации ВЭБ.России (бывший "Внешэкономбанк"). В 2022 году его национализировали, а вскоре начали ликвидацию.