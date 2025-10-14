Младший сын бывшего президента США Дональда Трампа – 19-летний Бэррон Трамп – может получить высокую менеджерскую должность в американском подразделении TikTok после завершения сделки по продаже компании.

TikTok в США может возглавить Бэррон Трамп?

Об этом сообщает The Independent исо ссылкой на источники, близкие к администрации Трампа, передает 24 Канал.

Идею назначения Бэррона поддержал бывший менеджер соцсетей Трампа Джек Адвент. По его словам, молодые пользователи составляют основную аудиторию TikTok, поэтому участие Бэррона в руководстве поможет платформе "оставаться привлекательной для поколения Z".

Я надеюсь, что президент Трамп рассмотрит возможность назначить Беррона или других молодых американцев в совет директоров TikTok, чтобы сохранить его молодежную энергию,

– отметил Адвент в комментарии Daily Mail.

Как пишет издание, Беррон в последнее время проживает в Белом доме, одновременно посещая занятия в кампусе Нью-Йоркского университета в Вашингтоне.

Актуально о ситуации с TikTok в США

В середине сентября администрация Дональда Трампа сообщила о достижении соглашения с Китаем, которое позволит TikTok продолжить работу на территории США.

25 сентября Трамп подписал указ, открывающий путь к передаче американской версии TikTok местным инвесторам. Согласно договоренностям, большинство операций и контроль над алгоритмом соцсети переходят к американским компаниям, в частности Oracle, тогда как доля китайских инвесторов не будет превышать 20% и не будет предусматривать доступа к данным пользователей в США.

Справочно. В апреле 2024 года Конгресс США принял закон, обязывающий китайскую компанию ByteDance продать TikTok американским или другим некитайским инвесторам до 19 января 2025 года, иначе приложение будет запрещено.