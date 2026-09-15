Крупнейшую сеть супермаркетов Польши оштрафовали на 500 миллионов злотых: что произошло

Крупнейшая торговая сеть Польши оказалась в центре дела об антиконкурентном сговоре на рынке труда. Польский регулятор наложил в общей сложности штрафы на сумму почти 572 миллиона злотых на владельца Biedronka, транспортные компании и лиц, причастных к этим договоренностям.

Как действовала схема

По данным регулятора, незаконные договоренности с участием Biedronka действовали как минимум с июня 2017 года по февраль 2024 года. Об этом сообщило Управление по защите конкуренции и прав потребителей Польши (UOKiK).

Речь идет о транспортных компаниях, которые работали с распределительными центрами Biedronka. Перевозчики договорились между собой не переманивать водителей и не нанимать сотрудников друг у друга.

Фактически водитель не мог просто перейти к другому перевозчику. Для этого ему сначала нужно было получить согласие предыдущего работодателя. Если такого разрешения не было, могли применяться дополнительные ограничения:

работника вносили в своеобразный "черный список";

ему на определенное время запрещали работать в соответствующем распределительном центре Biedronka;

срок такого ограничения мог составлять несколько месяцев.

Какую роль играла Biedronka

Организатором договоренностей регулятор назвал Jeronimo Martins Polska, компанию, владеющую сетью Biedronka. По версии UOKiK, она координировала обмен информацией между участниками схемы и блокировала пропуска водителям, которые переходили к другому работодателю без соответствующего согласия.

Для бизнеса такая система была выгодна, поскольку перевозчикам не нужно было активно конкурировать за работников. Соответственно, снижалось и давление на повышение зарплат водителей и тарифов на транспортные услуги.

Работники имеют право искать более высокую зарплату и лучшие условия. Сговор, лишающий их этого права, нарушает основные принципы честной конкуренции. Такие практики должны решительно устраняться с рынка,

– заявил председатель UOKiK Томаш Хрустни.

Договоренности фактически ограничивали конкуренцию между работодателями за квалифицированных работников. Водителям было сложнее перейти в другую компанию даже в том случае, когда она предлагала лучшие условия.

Особенно ощутимо это могло проявляться на фоне дефицита профессиональных водителей. Именно нехватка кадров делала борьбу за работников важной для транспортных компаний.

Biedronka получила самый крупный штраф

Общая сумма санкций по делу составляет 571,96 миллиона злотых, что эквивалентно примерно 6,8 миллиардам гривен.

Самый большой штраф получила именно Jeronimo Martins Polska:

525,54 миллиона злотых – штраф для владельца Biedronka;

остальную сумму распределили между 29 транспортными компаниями;

персональные санкции также наложили на восьмерых человек, которых признали причастными к сговору.

Европейская комиссия отдельно проанализировала решение и подтвердила выводы польского регулятора о нарушении антимонопольного законодательства.

Напомним, что Biedronka является крупнейшей по выручке и самой популярной сетью супермаркетов в Польше. Она принадлежит Jeronimo Martins Polska – дочерней компании португальской группы Jeronimo Martins. На конец 2024 года сеть насчитывала 3 730 магазинов в более чем 1 000 населенных пунктах Польши.