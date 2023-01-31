Индийского миллиардера Гаутама Адане исключили из десятки самых богатых

Индийского миллиардера Гаутама Адани Bloomberg исключил из десятки самых богатых миллиардеров. Все из-за обвала акций холдинга Adani Group и стремительного снижения состояния.

Адани теряет состояние

За последние три дня индийский бизнесмен опустился с четвертого места на одиннадцатый в индексе миллиардеров Bloomberg. Причиной чего стал скандал с обвинениями Hindenburg по поводу корпоративных злоупотреблений, которые в Adani Group возражали, но безрезультатно.

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Поэтому на фоне падения акций компаний холдинга Adani Group миллиардер Гаутам Адани всего за три торговых на бирже потерял 34 миллиарда долларов.

В 2023 году состояние Адани составляло более 120 миллиардов долларов и занимал в рейтинге Bloomberg Billionaires Index третье место после Бернара Арно и Илона Маска.

Сейчас его состояние оценивается лишь в 84,4 миллиарда долларов

Все еще самый богатый в Азии

Несмотря на то, что Адани за несколько дней потерял безумные стать, он все еще остается самым богатым человеком в Азии, но находится всего на одну строчку выше своего конкурента – другого индийского миллиардера Мукеша Амбани.

Капитал Амбани, являющийся главой одного из крупнейших индийских холдингов Reliance Industries, составляют 82,2 миллиарда долларов. Так что если акции компании Адани продолжат падать, то он вскоре уступит первенство своему конкуренту, ведь сейчас его капитал превышает всего на 2 миллиарда.