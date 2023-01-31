Індійського мільярдера Гаутама Адані виключили з десятки найбагатших
Джерело:Bloomberg
Індійського мільярдера Гаутама Адані Bloomberg виключив з десятки найбагатших мільярдерів. Все через обвал акцій холдингу Adani Group та стрімке зниження статків.
Адані втрачає статки
За останні три дні індійський бізнесмен опустився з четвертого місця на одинадцяте в індексі мільярдерів Bloomberg. Причиною чого став скандал зі звинуваченнями Hindenburg щодо корпоративних зловживань, які в Adani Group заперечували, але безрезультатно.
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Тож на тлі падіння акцій компаній холдингу Adani Group мільярдер Гаутам Адані лише за три торгові на біржі втратив 34 мільярди доларів.
- На 2023 року статки Адані складали понад 120 мільярдів доларів й він займав у рейтингу Bloomberg Billionaires Index третє місце після Бернара Арно та Ілона Маска.
- Зараз його статки оцінюються лише у 84,4 мільрди доларів
Все ще найбагатший в Азії
Попри те, що Адані за декілька днів втратив шалені стати, він все ще залишається Найбагатшою людиною в Азії, але знаходиться всього на один рядок вище за свого конкурента – іншого індійського мільярдера Мукеша Амбані.
Капітал Амбані, який є головою одного з найбільших індійських холдингів Reliance Industries складають 82,2 мільярда доларів. Тож якщо акції компанії Адані продовжать падати, то він незабаром поступиться першістю свому конкуренту, адже наразі його капітал перевищує лише на 2 мільярди.