Звинувачення щодо Adani Group

Протягом цих вихідних конгломерат індійського мільярдера намагався спростувати звинувачення у корпоративних зловживаннях. Так Adani Group назвала звинувачення Hindenburg безпідставними та атакою на саму Індію.

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На думку аналітиків, ситуація зі звинуваченнями у бік Adani Group також загрожує послабити загальну довіру до Індії, яка донедавна була головним інвестиційним напрямком для найбільших інвестбанків, і прискорити зсув в бік Китаю, що знову відкривається.

Нагадаємо! Що Hindenburg у своєму звіті озвучив давні занепокоєння інвесторів щодо корпоративного управління конгломерату.

Що відбувається з акціями Adani

Хоча в понеділок розпродаж акцій продовжився, і акції Adani Total Gas Ltd. та Adani Transmission Ltd. знову впали на 20%, серед трейдерів з'явилися ознаки розбіжностей. Наприклад, на 12:20 в Мумбаї 6 з 10 акцій групи Adani продовжили падіння, натомість акції Adani Enterprises зросли на 4% після попереднього стрибка на 10%.

Облігація Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. з погашенням у 2027 році впала на 6,2 цента. Щонайменше чотири облігації групи впали до рівня нижче 70% номінальної ціни, що свідчить про наростальне занепокоєння щодо кредитоспроможності.

Падіння акцій компаній Адані / Інфографіка Bloomberg

Нагадаємо, що Адані у 2022 році стрімко наростив свій капітал та піднявся до третього місця у списку найбагатших людей світу. Його статки оцінювались у 125 мільярдів доларів. Однак згодом він опустився на восьме місце у списку Forbes, а Bloomberg Billionaires Index оцінив на тому тижні його статки у близько 97 мільярдів доларів.