Звинувачення щодо Adani Group
Протягом цих вихідних конгломерат індійського мільярдера намагався спростувати звинувачення у корпоративних зловживаннях. Так Adani Group назвала звинувачення Hindenburg безпідставними та атакою на саму Індію.
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На думку аналітиків, ситуація зі звинуваченнями у бік Adani Group також загрожує послабити загальну довіру до Індії, яка донедавна була головним інвестиційним напрямком для найбільших інвестбанків, і прискорити зсув в бік Китаю, що знову відкривається.
Що відбувається з акціями Adani
Хоча в понеділок розпродаж акцій продовжився, і акції Adani Total Gas Ltd. та Adani Transmission Ltd. знову впали на 20%, серед трейдерів з'явилися ознаки розбіжностей. Наприклад, на 12:20 в Мумбаї 6 з 10 акцій групи Adani продовжили падіння, натомість акції Adani Enterprises зросли на 4% після попереднього стрибка на 10%.
Облігація Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. з погашенням у 2027 році впала на 6,2 цента. Щонайменше чотири облігації групи впали до рівня нижче 70% номінальної ціни, що свідчить про наростальне занепокоєння щодо кредитоспроможності.
Падіння акцій компаній Адані / Інфографіка Bloomberg