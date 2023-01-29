Падіння акцій Adani Group

27 січня акції компанії індійського мільярдера впали на 19%, опустившись нижче рівня 3 276 рупій.

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На падіння акцій компанії Гаутама Адані вплинули результати розслідування американської компанії Hindenburg Research щодо численних звинувачень у корпоративних зловживаннях Adani Group.

У Bloomberg підкреслили, що розгромний звіт тисне на індійського магната, оскільки загрожує погіршити настрої інвесторів щодо продажу акцій його флагманської компанії Adani Enterprises на суму 2,5 мільярда доларів.

Втрати зросли навіть після того, як Adani Group заперечила звинувачення під час телефонної розмови з власниками облігацій у четвер і пообіцяла оприлюднити детальне спростування у п'ятницю.

Як акції Adani Enterprises перевершили Tesla

Варто зауважити, що перед стрімким падінням акцій, вони стрімко зросли протягом останніх років, перевершивши навіть Tesla Ілона Маска, зробивши Адані однією з найбагатших людей світу. Так акції Adani Enterprises стали найбільш прибутковими в Азії у 2022 році.

Що відбувається зі статками найбагатшої людини Азії

Через звіт та супутні збитки статки індійського мільярдера Адані впали нижче позначки у 100 мільярдів доларів, який він перевищив у квітні 2022 року.

Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg Billionaires Index, його статки становлять близько 97 мільярдів доларів, що приблизно на 15% менше, ніж на момент закриття торгів у 25 січня.

Занепокоєння щодо фінансів групи з'являлось протягом усього часу зростання магната, а в серпні агентство CreditSights заявило, що конгломерат Адані має "глибоке перенасичення борговими коштами" з "розтягнутими балансами". Але останній звіт привернув безпрецедентну увагу до корпоративного управління групи, а також Індії в цілому", підкреслили у Bloomberg.