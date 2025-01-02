Кредитори відмовили "Укрзалізниці"

Державна залізниця в січні 2025 року повинна відновити обслуговування своїх зовнішніх боргів. Про це повідомляє Rail Capital Markets plc, емітент євробондів, на платформі біржі Euronext, інформує 24 Канал.

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16 грудня 2024 року компанія звернулася до власників облігацій із проханням:

капіталізувати близько 160 мільйонів доларів накопичених відсотків;

відкласти їхню виплату на один рік.

Зміни стосувалися двох випусків єврооблігацій:

594,9 мільйонів доларів зі ставкою 8,25% і погашенням у 2026 році;

300 мільйонів доларів зі ставкою 7,875% і погашенням у 2028 році.

Що відбулося на зборах

31 грудня 2024 року на зборах бондхолдерів рішення про зміну умов облігацій не набрало необхідної кількості голосів.

Тепер "Укрзалізниця" залежить від рішень щодо підвищення тарифів на вантажні перевезення та динаміки перевезень в умовах війни. Компанія планує використати ці фактори для вирішення питання з процентними виплатами у січні.

Тарифна політика

"Укрзалізниця" востаннє підвищувала тарифи на вантажні перевезення у липні 2022 року — одразу на 70%. Наразі заплановане нове підвищення тарифів на 37% із 1 лютого 2025 року.

Це рішення може частково вплинути на фінансову стабільність компанії, але залишається відкритим питання, чи буде цього достатньо для виконання зобов’язань перед власниками облігацій.