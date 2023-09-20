Власти Болгарии пошли навстречу фермерам: импорт какого популярного продукта из Украины запретят
Источник:БНР
Болгарские аграрии масштабными протестами достигли желаемого. Импорт определенной продукции из Украины на территорию Болгарии будет запрещен.
Протесты фермеров Болгарии
Власти Болгарии отказались присоединяться к Польше Словакии и Венгрии и поддержали решение ЕС о снятии эмбарго с украинского зерна. Местные фермеры вышли на протесты, заявили, что якобы никто не беспокоится об их интересах.
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Премьер-министр Болгарии Николай Денков обвинил аграриев в событийных стандартах, ведь благодаря ЕС они получили новую технику и другие преимущества для работы. Его настолько разозлила их позиция против Украины, что он назвал их террористами.
Фермеры таки достигли своего
Впрочем, на фоне протестов властям Болгарии пришлось идти на уступки. В частности, запретить импорт украинского подсолнечника. Денков сообщил, что ограничения введут уже в ближайшее время и будут обсуждать с Киевом размер квот.
Я проинформирую об итогах сегодняшних обсуждений украинского премьер-министра. Эта квота будет разрешена для ввоза в Болгарию только после того, как мы определим ее объем. В ближайшее время мы не позволим импорт подсолнечника из Украины,
– заявил Денков.
Следовательно, список стран, решивших пойти вопреки позиции ЕС, расширился на еще одну позицию.