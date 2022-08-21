Одно из крупнейших международных агентств недвижимости покинуло российский рынок

Одно из крупнейших мировых агентств недвижимости Savills разорвало партнерство с российским представительством Intermark Real Estate. Таким образом, оно полностью вышло из рынка страны-агрессорки.

Компания была представителем местного подразделения международной корпорации в россии с 2006 года. Отмечается, что активы в стране-агрессорке продолжат работать, однако британская Savills не будет иметь к ним никакого отношения, передает 24 канал.

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Savills избавилась от российских активов

Международное агентство недвижимости Savills отказалось от партнерства с российским бизнесом и вышло с рынка страны-агрессорки. Местное подразделение продолжит работать в россии, однако вернется к прежнему своему названию и подчинению – Intermark Real Estate.

CEO и управляющий партнер Intermark александр шаталов удивился решению Savills и прокомментировал ситуацию, будто это не происходит на фоне полномасштабного вторжения россии в Украину и репутационных убытков, которые понесла бы британская корпорация, если бы не покинула страну-агрессорку.

Время диктует новые условия, сегодня мы возвращаемся к своим истокам,

– заявил шаталов.

россиянин заверил, что прекращение партнерства с британской Savills будто бы никак не повлияет на штат работников Intermark Real Estate и зарплаты сотрудников.