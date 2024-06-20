"Этих денег просто нет": как экономическое бронирование будет финансировать ВСУ

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об экономическом бронировании. Он вызвал много обсуждений, но эксперты отмечают его необходимость для финансирования ВСУ.

Как отметил в комментарии 24 Канала исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, экономическое бронирование нельзя воспринимать как "откуп от войны". Нам очень нужно провести мобилизацию, но финансирование армии идет из бюджета, в котором пока нет необходимых денег.

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У нас средняя заработная плата военного по дням высчитывается. Это дополнительные 60 миллиардов гривен из государственного бюджета. Их нет. То есть средняя заработная плата сегодня где-то 22 – 25 тысяч гривен для воина,

– рассказал он.

По подсчетам Пендзина, мобилизация 100 тысяч человек нуждается в 135 миллиардах гривен, которых пока в бюджете нет.

Экономическое бронирование – непопулярное решение, но, по мнению специалиста, оно рассчитано и на теневой сектор, который сейчас составляет 30%. Соответственно, если бизнесу нужно сберечь работников, он должен за это платить.

Как экономическое бронирование может наполнять бюджет

По мнению аналитиков, экономическое бронирование может обеспечить бюджету дополнительные 165 миллиардов гривен в год без повышения налогов. Кроме того, речь идет о детенизации экономики и росте показателя официального трудоустройства.

По предварительным подсчетам потенциал детенизации может составлять до 350 миллиардов гривен.