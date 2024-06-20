"Цих грошей просто немає": експерт пояснив, як економічне бронювання фінансуватиме ЗСУ

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про економічне бронювання. Він викликав багато обговорень, але експерти наголошують на його необхідності для фінансування ЗСУ.

Як зазначив у коментарі 24 Каналу виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, економічне бронювання не можна сприймати як "відкуп від війни". Нам дуже потрібно провести мобілізацію, але фінансування армії йде з бюджету, в якому наразі немає необхідних грошей.

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У нас середня заробітна платня військового по днях вираховується. Це додаткові 60 мільярдів гривень з державного бюджету. Їх немає. Тобто середня заробітна платня сьогодні десь 22 – 25 тисяч гривень для вояка,

– розповів він.

За підрахунками Пендзина, мобілізація 100 тисяч людей потребує 135 мільярдів гривень, яких наразі у бюджеті немає.

Економічне бронювання – непопулярне рішення, але, на думку фахівця, воно розраховане і на тіньовий сектор, який зараз складає 30%. Відповідно, якщо бізнесу потрібно зберегти працівників, він повинен за це платити.

Як економічне бронювання може наповнювати бюджет

На думку аналітиків, економічне бронювання може забезпечити бюджету додаткові 165 мільярдів гривень на рік без підвищення податків. Окрім того, йде мова про детінізацію економіки та зростання показника офіційного працевлаштування.

За попередніми підрахунками, потенціал детінізації може складати до 350 мільярдів гривень.