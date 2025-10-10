"Хватит врать самим себе": Гетманцев резко высказался по поводу декриминализации порноиндустрии
- Председатель комитета Даниил Гетманцев призвал к декриминализации порноиндустрии, отметив, что создатели контента на OnlyFans готовы легально работать и платить налоги.
- В парламенте рассматривается законопроект №12191, который предусматривает изменение статьи 301 Уголовного кодекса для декриминализации создания и распространения интимного контента.
Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что создатели контента на OnlyFans готовы работать легально и платить налоги, поэтому декриминализировать статью 301 Уголовного кодекса стоило уже давно.
Гетманцев возмутился лицемерием в отношении OnlyFans?
Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает 24 Канал. В частности, он привел цифры: в декабре 2024 года создатели контента на OnlyFans задекларировали 305,4 миллиона гривен доходов и уплатили почти 60 миллионов гривен налогов.
Зато в октябре 2025-го они якобы задолжали государству 380 миллионов гривен налогов.
У цинизма и лицемерия есть цена. Если до сих пор сомневаетесь – вернитесь на несколько строк выше,
– написал Гетманцев.
Что не так с "долгами" моделей?
Он напомнил, что несвоевременная уплата налогов украинскими моделями с платформы не может быть основанием для уголовного преследования, если налоговые обязательства в конце выполнены.
И подчеркнул: если государство признает индустрию легальной, людям не придется работать под риском уголовных последствий или шантажа.
Декриминализировать статью 301 Уголовного Кодекса следовало уже давно. А пока продолжается затягивание рассмотрения этого вопроса – мы продолжаем врать самим себе. Достаточно,
– отметил Гетманцев.
Справочно. В ноябре 2024 года в Верховную Раду был внесен законопроект №12191, который предусматривает декриминализацию порноиндустрии. Документ предлагает изменить статью 301 Уголовного кодекса, чтобы взрослые не получали наказание в виде заключения на 3 – 5 лет за создание или распространение интимного контента.
Подробнее о ситуации?
Одна из моделей OnlyFans зарегистрировала петицию к президенту, требуя отменить уголовную ответственность за изготовление порно. Она заявила, что уплатила 40 миллионов гривен налогов с доходов, полученных на платформе.
Президент Владимир Зеленский в ответе на петицию отметил, что инициатива должна быть рассмотрена Верховной Радой.