Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что создатели контента на OnlyFans готовы работать легально и платить налоги, поэтому декриминализировать статью 301 Уголовного кодекса стоило уже давно.

Гетманцев возмутился лицемерием в отношении OnlyFans?

Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает 24 Канал. В частности, он привел цифры: в декабре 2024 года создатели контента на OnlyFans задекларировали 305,4 миллиона гривен доходов и уплатили почти 60 миллионов гривен налогов.

Зато в октябре 2025-го они якобы задолжали государству 380 миллионов гривен налогов.

У цинизма и лицемерия есть цена. Если до сих пор сомневаетесь – вернитесь на несколько строк выше,

– написал Гетманцев.

Что не так с "долгами" моделей?

Он напомнил, что несвоевременная уплата налогов украинскими моделями с платформы не может быть основанием для уголовного преследования, если налоговые обязательства в конце выполнены.

И подчеркнул: если государство признает индустрию легальной, людям не придется работать под риском уголовных последствий или шантажа.

Декриминализировать статью 301 Уголовного Кодекса следовало уже давно. А пока продолжается затягивание рассмотрения этого вопроса – мы продолжаем врать самим себе. Достаточно,

– отметил Гетманцев.

Справочно. В ноябре 2024 года в Верховную Раду был внесен законопроект №12191, который предусматривает декриминализацию порноиндустрии. Документ предлагает изменить статью 301 Уголовного кодекса, чтобы взрослые не получали наказание в виде заключения на 3 – 5 лет за создание или распространение интимного контента.

Подробнее о ситуации?

Одна из моделей OnlyFans зарегистрировала петицию к президенту, требуя отменить уголовную ответственность за изготовление порно. Она заявила, что уплатила 40 миллионов гривен налогов с доходов, полученных на платформе.

Президент Владимир Зеленский в ответе на петицию отметил, что инициатива должна быть рассмотрена Верховной Радой.