Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що творці контенту на OnlyFans готові працювати легально та сплачувати податки, тож декриміналізувати статтю 301 Кримінального кодексу варто було вже давно.

Гетманцев обурився лицемірством щодо OnlyFans?

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передає 24 Канал. Зокрема, він навів цифри: у грудні 2024 року творці контенту на OnlyFans задекларували 305,4 мільйони гривень доходів і сплатили майже 60 мільйонів гривень податків.

Натомість у жовтні 2025-го вони нібито заборгували державі 380 мільйонів гривень податків.

У цинізму та лицемірства є ціна. Якщо досі сумніваєтесь – поверніться на декілька рядків вище,

– написав Гетманцев.

Що не так із "боргами" моделей?

Він нагадав, що несвоєчасна сплата податків українськими моделями з платформи не може бути підставою для кримінального переслідування, якщо податкові зобов’язання врешті виконані.

Та наголосив: якщо держава визнає індустрію легальною, людям не доведеться працювати під ризиком кримінальних наслідків або шантажу.

Декриміналізувати статтю 301 Кримінального Кодексу варто було уже давно. А поки триває затягування розгляду цього питання – ми продовжуємо брехати самим собі. Досить,

– зауважив Гетманцев.

Довідково. У листопаді 2024 року до Верховної Ради було внесено законопроєкт №12191, який передбачає декриміналізацію порноіндустрії. Документ пропонує змінити статтю 301 Кримінального кодексу, аби дорослі не отримували покарання у вигляді ув'язнення на 3 – 5 років за створення або поширення інтимного контенту.

Детальніше про ситуацію?

Одна з моделей OnlyFans зареєструвала петицію до президента, вимагаючи скасувати кримінальну відповідальність за виготовлення порно. Вона заявила, що сплатила 40 мільйонів гривень податків із доходів, отриманих на платформі.

Президент Володимир Зеленський у відповіді на петицію зазначив, що ініціатива має бути розглянута Верховною Радою.