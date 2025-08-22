Апелляционный суд штата Нью-Йорк отменил рекордный штраф в более 500 миллионов долларов, наложенный на Дональда Трампа по делу о гражданском мошенничестве. Суд признал сумму наказания "чрезмерной".

Что решил суд?

Как пишет Associated Press, суд также признал, что это противоречит Восьмой поправке Конституции США, которая запрещает чрезмерные штрафы, передает 24 Канал.

В то же время апелляционная инстанция подтвердила ключевое решение предыдущего суда: Трамп на протяжении многих лет завышал стоимость своих активов в финансовой отчетности, чтобы получать выгодные кредиты и условия от банков и страховщиков.

Штраф снят, а что с ограничениями?

Таким образом экс-президент США избежал выплаты полумиллиардного штрафа, однако ограничения остаются в силе – Трамп и его старшие сыновья не могут занимать руководящие должности в корпорациях в течение нескольких лет.

Судебная тяжба длилась почти 11 месяцев. Коллегия судей не была единодушной в решении. Параллельно опубликовано более 300 страниц отдельных мнений, которые иногда противоречили друг другу.

Как отреагировал Трамп?

Сам Трамп в соцсетях назвал решение "однозначной победой", заявив, что суд "имел мужество отменить незаконное и позорное наказание".

В то же время генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс отметила, что главное осталось без изменений: "суд признал, что президент нарушил закон".

Что известно о деле?

Дело о гражданском мошенничестве против Дональда Трампа рассматривали в штате Нью-Йорк по иску генерального прокурора Летиции Джеймс. Она обвинила бывшего президента и его компанию Trump Organization в систематическом завышении стоимости активов в финансовых отчетах, чтобы получать выгодные кредиты и страховые условия.

В октябре 2023 года судья Артур Энгорон признал Трампа виновным в мошенничестве и наложил рекордный штраф в более 450 миллионов долларов, который вместе с процентами достиг более полумиллиарда. Кроме финансового наказания, Трампу, а также его сыновьям Дональду-младшему и Эрику запретили несколько лет занимать руководящие должности в корпорациях.

Решение стало одним из самых серьезных юридических ударов по Трампу на фоне его попыток вернуться в Белый дом в 2024 году. Политик традиционно называет дело "охотой на ведьм" и утверждает, что преследование имеет политические мотивы.