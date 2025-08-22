Что решил суд?

Как пишет Associated Press, суд также признал, что это противоречит Восьмой поправке Конституции США, которая запрещает чрезмерные штрафы, передает 24 Канал.

В то же время апелляционная инстанция подтвердила ключевое решение предыдущего суда: Трамп на протяжении многих лет завышал стоимость своих активов в финансовой отчетности, чтобы получать выгодные кредиты и условия от банков и страховщиков.

Штраф снят, а что с ограничениями?

Таким образом экс-президент США избежал выплаты полумиллиардного штрафа, однако ограничения остаются в силе – Трамп и его старшие сыновья не могут занимать руководящие должности в корпорациях в течение нескольких лет.

Судебная тяжба длилась почти 11 месяцев. Коллегия судей не была единодушной в решении. Параллельно опубликовано более 300 страниц отдельных мнений, которые иногда противоречили друг другу.

Как отреагировал Трамп?

Сам Трамп в соцсетях назвал решение "однозначной победой", заявив, что суд "имел мужество отменить незаконное и позорное наказание".

В то же время генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс отметила, что главное осталось без изменений: "суд признал, что президент нарушил закон".

Что известно о деле?

Дело о гражданском мошенничестве против Дональда Трампа рассматривали в штате Нью-Йорк по иску генерального прокурора Летиции Джеймс. Она обвинила бывшего президента и его компанию Trump Organization в систематическом завышении стоимости активов в финансовых отчетах, чтобы получать выгодные кредиты и страховые условия.

В октябре 2023 года судья Артур Энгорон признал Трампа виновным в мошенничестве и наложил рекордный штраф в более 450 миллионов долларов, который вместе с процентами достиг более полумиллиарда. Кроме финансового наказания, Трампу, а также его сыновьям Дональду-младшему и Эрику запретили несколько лет занимать руководящие должности в корпорациях.

Решение стало одним из самых серьезных юридических ударов по Трампу на фоне его попыток вернуться в Белый дом в 2024 году. Политик традиционно называет дело "охотой на ведьм" и утверждает, что преследование имеет политические мотивы.