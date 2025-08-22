Що вирішив суд?

Як пише Associated Press, суд також визнав, що це суперечить Восьмій поправці Конституції США, яка забороняє надмірні штрафи, передає 24 Канал.

Водночас апеляційна інстанція підтвердила ключове рішення попереднього суду: Трамп упродовж багатьох років завищував вартість своїх активів у фінансовій звітності, аби отримувати вигідні кредити та умови від банків і страховиків.

Штраф знято, а що з обмеженнями?

Таким чином експрезидент США уникнув виплати півмільярдного штрафу, проте обмеження залишаються чинними – Трамп і його старші сини не можуть обіймати керівні посади у корпораціях впродовж кількох років.

Судова тяганина тривала майже 11 місяців. Колегія суддів не була одностайною у рішенні. Паралельно опубліковано понад 300 сторінок окремих думок, які подекуди суперечили одна одній.

Як відреагував Трамп?

Сам Трамп у соцмережах назвав рішення "однозначною перемогою", заявивши, що суд "мав мужність скасувати незаконне та ганебне покарання".

Водночас генеральна прокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс зауважила, що головне залишилось без змін: "суд визнав, що президент порушив закон".

Що відомо про справу?

Справу про цивільне шахрайство проти Дональда Трампа розглядали у штаті Нью-Йорк за позовом генеральної прокурорки Летиції Джеймс. Вона звинуватила колишнього президента та його компанію Trump Organization у систематичному завищенні вартості активів у фінансових звітах, щоб отримувати вигідні кредити та страхові умови.

У жовтні 2023 року суддя Артур Енґорон визнав Трампа винним у шахрайстві та наклав рекордний штраф у понад 450 мільйонів доларів, який разом із відсотками сягнув понад півмільярда. Окрім фінансового покарання, Трампу, а також його синам Дональду-молодшому та Еріку заборонили кілька років обіймати керівні посади у корпораціях.

Рішення стало одним із найсерйозніших юридичних ударів по Трампу на тлі його спроб повернутися в Білий дім у 2024 році. Політик традиційно називає справу "полюванням на відьом" і стверджує, що переслідування має політичні мотиви.