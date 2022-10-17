Exxon остановила добычу нефти на "Сахалин-1" из-за проблем страхования российских танкеров

Американская ExxonMobil практически прекратила добычу нефти на проекте "Сахалин-1" из-за проблем страхования российских танкеров. Ранее западные страховые компании отказались от сотрудничества из-за санкций.

Так, иностранные страховщики отменили страхование государственного "Совкомфлота" – крупнейшей судоходной группы России, которая попала под санкции после полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину. Exxon, в свою очередь, отказалась принимать танкеры, альтернативно застрахованные российскими компаниями.

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Добыча нефти на российском "Сахалин-1" практически остановлена

По словам анонимных источников издания Reuters, ознакомленных с вопросом, ExxonMobil отказалась принимать танкеры "Совкомфлота". Таким образом, некоторые грузы, предназначенные для экспорта индийским нефтеперерабатывающим предприятиям, также пострадали. Дело в том, что Exxon не признала альтернативное страхование, которое крупнейшая судоходная группа страны-агрессора организовала у российских страховщиков.

Ситуация накалилась на фоне того, что Европейский Союз планирует полностью запретить компаниям страховать российские нефтяные танкеры. Как пишет Reuters, прецедент демонстрирует, как серьезно страхование судов и гарантии перестрахования могут повлиять на операции России в энергетической отрасли.

К слову, "Роснефть", что является партнером проекта "Сахалин-1", обвинила Exxon в существенном снижении добычи энергоресурса. Российский нефтяной монополист заявил, что со середины мая на проекте нефть практически не добывалась.

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Добавим, что российское подразделение американской компании Exxon Neftegas Ltd в ответ на обвинения сослалось на трудности фрахтования танкеров из-за санкций западных стран. Отмечается, что добыча нефти на "Сахалин-1" упала до всего лишь 10 тысяч баррелей в сутки, когда до полномасштабного вторжения России в Украину показатель составлял 220 тысяч баррелей.

Напомним, что в августе американская Exxon заявила, что подаст в суд против российских властей, если те не позволят компании избавиться от своей доли в 30% в проекте "Сахалин-1".