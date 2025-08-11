Укр Рус
Бизнес Актуальные новости "Укрэнерго" взыскало с компании Ахметова 5 миллионов гривен за долги
11 августа, 11:53
"Укрэнерго" взыскало с компании Ахметова 5 миллионов гривен

Анастасия Лукашевская
  • Хозяйственный суд Донецкой области постановил взыскать с "ДТЭК Донецкие электросети" 5,11 миллионов гривен в пользу "Укрэнерго" за инфляционные потери и 3% годовых из-за просрочки выполнения обязательств.
  • "ДТЭК Донецкие электросети" не опровергло наличие задолженности, которая возникла из-за несвоевременного выполнения денежных обязательств по договору от 1 января 2024 года.

Хозяйственный суд Донецкой области постановил взыскать с АО "ДТЭК Донецкие электросети" 5,11 миллионов гривен в пользу ЧАО "НЭК "Укрэнерго" в качестве 3% годовых и инфляционные потери за просрочку выполнения обязательств.

Что известно об иске?

Причиной спора стала задолженность по договору от 1 января 2024 года о предоставлении услуг по диспетчерскому управлению. "Укрэнерго" отметило, что частная компания не выполнила вовремя свои денежные обязательства, вследствие чего образовался долг в размере 120,3 миллионов гривен.

В начале 2025 года государственная компания уже выиграла суд о взыскании этого основного долга. Отдельно "Укрэнерго" требовало 1,11 миллионов гривен 3% годовых (за период с 17 октября 2024-го по 6 февраля 2025-го) и 4 миллиона гривен инфляционных потерь (за период с 17 октября по 31 декабря 2024-го).

Суд установил, что "ДТЭК Донецкие электросети" не опровергло наличие задолженности, и удовлетворил требования госкомпании.

Справочно. Конечным бенефициаром АО "ДТЭК Донецкие электросети" является Ринат Ахметов. Ранее Хозяйственный суд Киева обязал "Укрэнерго" выплатить 4,58 миллионов гривен инфляционных потерь и 3% годовых ООО "Киевская областная энергоснабжающая компания", что связана с Ахметовым.

