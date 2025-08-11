Господарський суд Донецької області постановив стягнути з АТ "ДТЕК Донецькі електромережі" 5,11 мільйонів гривень на користь ПрАТ "НЕК "Укренерго" як 3% річних та інфляційні втрати за прострочення виконання зобов'язань.

Що відомо про позов?

Причиною спору стала заборгованість за договором від 1 січня 2024 року про надання послуг з диспетчерського управління. "Укренерго" зазначило, що приватна компанія не виконала вчасно свої грошові зобов'язання, унаслідок чого утворився борг у розмірі 120,3 мільйонів гривень.

На початку 2025 року державна компанія вже виграла суд щодо стягнення цього основного боргу. Окремо "Укренерго" вимагало 1,11 мільйонів гривень 3% річних (за період з 17 жовтня 2024-го по 6 лютого 2025-го) та 4 мільйони гривень інфляційних втрат (за період з 17 жовтня по 31 грудня 2024-го).

Суд встановив, що "ДТЕК Донецькі електромережі" не спростувало наявність заборгованості, і задовольнив вимоги держкомпанії.

Довідково. Кінцевим бенефіціаром АТ "ДТЕК Донецькі електромережі" є Рінат Ахметов. Раніше Господарський суд Києва зобов'язав "Укренерго" виплатити 4,58 мільйонів гривень інфляційних втрат і 3% річних ТОВ "Київська обласна енергопостачальна компанія", що пов'язана з Ахметовим.