Чому зросли збитки

Про це свідчить фінансовий звіт компанії. Серед причин такого фінансового результату знецінення активів у секторі видобутку коксівного вугілля – резерв під це становив 1,317 мільярдів доларів (проти лише 12 мільйонів доларів у 2023 році).

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А також збільшення операційних витрат та фінансових витрат і проблеми з безпекою в Україні, що особливо вплинуло на діяльність Покровського вугільного підприємства, яке тимчасово зупинило роботу.

Попри це, збитки частково були компенсовані зростанням виручки, покращенням фінансових показників партнерських компаній та спільних підприємств.

Фінансові показники Метінвесту у 2024 році

EBITDA (з урахуванням спільних підприємств) – 957 мільйонів доларів (+11% до 2023 року)

EBITDA металургійного сегмента – 289 мільйонів доларів (+82%)

EBITDA гірничодобувного сегмента – 768 мільйонів доларів (без змін)

Виручка: 8,05 мільярдів доларів (+9%)

Компанія пов’язує зростання доходів із відновленням роботи українських чорноморських портів у другій половині 2023 року, що зменшило логістичні обмеження та дозволило збільшити експорт продукції.

Географія продажів у 2024 році

Україна: 32% виручки (-3 п.п.)

Європа: 3,27 мільярдів доларів (-8%) – скорочення частки до 41%

Азія: 1,32 мільярдів доларів (+160%) – збільшення частки до 16%, переважно через відновлення експорту залізної руди до Китаю

Північна Америка: 443 мільйонів доларів (без змін) – 6% загальної виручки

Близький Схід та Північна Африка (MENA): 275 мільйонів доларів (+120%)

СНД: 71 мільйон доларів (+25%)

Інші регіони: 81 мільйон доларів (+13%)

Виробництво готової продукції впало на 6% до 2,159 мільйонів тонн. У січні 2025 року Метінвест тимчасово зупинив роботу Покровської вугільної групи.