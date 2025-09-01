Норвежская Equinor, одна из крупнейших нефтяных компаний Европы, потратит около 1 миллиарда долларов на поддержку продажи акций датской компании Ørsted. Этот шаг поможет сохранить 10%-ную долю.

Почему Ørsted выпускает дополнительные акции?

Об этом компания сообщила в понедельник, 1 сентября, передает 24 Канал. Ранее, 11 августа, Ørsted объявила о дополнительной эмиссии акций на 60 миллиардов датских крон (более 8,7 миллиардов долларов) для финансирования проекта морской ветроэлектростанции Sunrise Wind в США.

Equinor подтвердила готовность поддержать выпуск на сумму около 60 миллиардов датских крон, что позволит норвежской компании сохранить стратегическую долю в Ørsted.

Норвежский нефтяной фонд с капиталом 2 триллиона долларов, который входит в число крупнейших акционеров Ørsted, также заявил о намерении голосовать за выпуск прав, что должно дополнительно поддержать датскую компанию.

Контекст и политические вызовы?

Проект Sunrise Wind стал объектом политических споров в США. Так, прошлом месяце администрация президента Дональда Трампа распорядилась остановить строительство почти готового оффшорного ветропарка. Эти решения негативно повлияли на интерес инвесторов к Ørsted.

Как отреагировал рынок?

После объявления о поддержке акций Equinor, Ørsted выросла в цене на 4,4% в начале торгов в понедельник, тогда как котировки Equinor остались практически без изменений. Рыночная капитализация Ørsted сейчас составляет 80 млрд датских крон.

Какую стратегию выбрала компания?

Equinor заявила о желании более тесного сотрудничества с Ørsted в будущем. В компании считают, что консолидация и новые бизнес-модели в морской ветроэнергетике могут создать дополнительную ценность для акционеров обеих компаний.

Кроме того, Equinor выдвинет кандидата в совет директоров Ørsted перед следующим годовым общим собранием, что отражает изменение курса компании. Ранее она не планировала претендовать на место в совете.

Аналитики предположили, что Equinor и норвежское государство, которое является ее основным владельцем, могли бы стать естественными покупателями Ørsted, если бы датское правительство решило продать компанию. В парламенте Дании меньшие фракции призвали правительство не тратить средства налогоплательщиков для поддержки Ørsted в США.

К слову, в начале 2025 года Ørsted сменила руководство, при предыдущем CEO акции компании упали более чем на 80%.