Норвезька Equinor, одна з найбільших нафтових компаній Європи, витратить близько 1 мільярда доларів на підтримку продажу акцій данської компанії Ørsted. Цей крок допоможе зберегти 10%-ву частку.

Чому Ørsted випускає додаткові акції?

Про це компанія повідомила у понеділок, 1 вересня, передає 24 Канал. Раніше, 11 серпня, Ørsted оголосила про додаткову емісію акцій на 60 мільярдів данських крон (понад 8,7 мільярдів доларів) для фінансування проєкту морської вітроелектростанції Sunrise Wind у США.

Дивіться також Виробник Dr Pepper купує виробника кави Jacobs

Equinor підтвердила готовність підтримати випуск на суму близько 60 мільярдів данських крон, що дозволить норвезькій компанії зберегти стратегічну частку у Ørsted.

Норвезький нафтовий фонд із капіталом 2 трильйони доларів, який входить до числа найбільших акціонерів Ørsted, також заявив про намір голосувати за випуск прав, що має додатково підтримати данську компанію.

Контекст і політичні виклики?

Проєкт Sunrise Wind став об'єктом політичних суперечок у США. Так, минулого місяця адміністрація президента Дональда Трампа розпорядилася зупинити будівництво майже готового офшорного вітропарку. Ці рішення негативно вплинули на інтерес інвесторів до Ørsted.

Як відреагував ринок?

Після оголошення про підтримку акцій Equinor, Ørsted зросла в ціні на 4,4% на початку торгів у понеділок, тоді як котирування Equinor залишилися практично без змін. Ринкова капіталізація Ørsted наразі становить 80 млрд данських крон.

Яку стратегію обрала компанія?

Equinor заявила про бажання тіснішої співпраці з Ørsted у майбутньому. У компанії вважають, що консолідація та нові бізнес-моделі у морській вітроенергетиці можуть створити додаткову цінність для акціонерів обох компаній.

Крім того, Equinor висуне кандидата до ради директорів Ørsted перед наступними річними загальними зборами, що відображає зміну курсу компанії. Раніше вона не планувала претендувати на місце у раді.

Аналітики припустили, що Equinor і норвезька держава, яка є її основним власником, могли б стати природними покупцями Ørsted, якби датський уряд вирішив продати компанію. У парламенті Данії менші фракції закликали уряд не витрачати кошти платників податків для підтримки Ørsted у США.

До слова, на початку 2025 року Ørsted змінила керівництво, за попереднього CEO акції компанії впали більш ніж на 80%.