Удар по складу EVA: как компания спасает производство и что будет с товарами в магазинах

Сеть магазинов EVA завершила первоначальную оценку последствий российской атаки на свой распределительный центр в Броварах. Стало известно, повлияет ли эта ситуация на покупателей и их заказы.

Что происходит с логистикой EVA

После российской атаки EVA оперативно перестроила логистику, и поставки товаров стали координироваться по новой схеме совместно с партнерами, пишет UCSC.

Это должно позволить сети поддерживать необходимое наличие продукции в магазинах, несмотря на повреждение распределительного центра.

Таким образом, EVA не стала дожидаться полного восстановления работы пострадавшего объекта, а перенастроила логистику, чтобы минимизировать влияние атаки на повседневную работу магазинов.

Будут ли перебои с товарами в магазинах и онлайн-заказами

По результатам первоначальной оценки EVA не ожидает системных проблем с поставками. Компания продолжает работать с партнерами и ищет возможности для стабильного снабжения магазинов товарами.

В то же время команда ритейлера продолжает оценивать последствия атаки и, при необходимости, будет корректировать логистические процессы.

Также EVA.UA продолжает принимать и выполнять заказы. Если ситуация повлияла на конкретный заказ покупателя, с ним связываются сотрудники контакт-центра.