Почти все финские экспортеры вышли из России: осталось всего 4% компаний
10 декабря 2022, 13:05Читати новину українською
Источник:Euractiv
Лишь 4% финских предприятий продолжают вести бизнес в России. Наиболее активно компании покидали российский рынок летом.
Такие данные обнародовала Торгово-промышленная палата Финляндии, опросив в середине ноября 123 крупных экспортных компании.
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- 81% финских компаний прекратили свою деятельность в России.
- 15% сообщили, что процесс ухода из страны продолжается.
Когда компании наиболее активно выходили из России
- Процесс выхода был особенно скорым в летние месяцы.
- В мае 24% компаний вели бизнес в России, в августе осталось 6%.
По словам руководителя отдела международных дел Торгово-промышленной палаты Леэни Тойвакки, на момент начала украинской войны экспорт в Россию составил всего 5% от общего экспорта Финляндии. Компании уже начали минимизировать риски вскоре после того, как в 2014 году Россия аннексировала Крым.Напомним! В целом с начала полномасштабной войны в Украине 1 647 иностранных компаний уже сократили, приостановили или прекратили свою деятельность в России, а 142 компании завершили продажу своего бизнеса в России.