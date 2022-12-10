Почти все финские экспортеры вышли из России: осталось всего 4% компаний

Лишь 4% финских предприятий продолжают вести бизнес в России. Наиболее активно компании покидали российский рынок летом.

Такие данные обнародовала Торгово-промышленная палата Финляндии, опросив в середине ноября 123 крупных экспортных компании.

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81% финских компаний прекратили свою деятельность в России.

15% сообщили, что процесс ухода из страны продолжается.

Когда компании наиболее активно выходили из России

Процесс выхода был особенно скорым в летние месяцы.

В мае 24% компаний вели бизнес в России, в августе осталось 6%.

По словам руководителя отдела международных дел Торгово-промышленной палаты Леэни Тойвакки, на момент начала украинской войны экспорт в Россию составил всего 5% от общего экспорта Финляндии. Компании уже начали минимизировать риски вскоре после того, как в 2014 году Россия аннексировала Крым.