Какие компании покинули рынок России в ноябре

  • Автосборочный завод Nissan

из-за войны в Украине завод Nissan в Санкт-Петербурге был остановлен еще в марте. 23 ноября японская корпорация сообщила в своем релизе о продаже ООО "НИССАН МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС".

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Сумма сделки – 1 рубль. Она предполагает обратный выкуп в течение 6 лет. Покупатель – русский государственный институт НАМИ.

  • Продажа Baker Hughes

Вторым знаковым соглашением стала продажа Baker Hughes, активы которой российские власти определили стратегическими. Baker Hughes – это американская международная промышленная сервисная компания и одна из крупнейших в мире нефтепромышленных сервисных компаний.

Покупателем стала московская фирма "НЕФТЕСЕРВИСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", оформленная на трех физлиц, одним из которых является, например, Александр Монахов. Он ранее в СМИ фигурировал в качестве директора департамента бурения Baker Hughes. Заметим

  • Производитель алюминиевой продукции Arconic Corp.

Предметом третьей сделки стала собственность американского производителя алюминиевой продукции Arconic Corp. Она была продана российской государственной металлургической компании ВСМПО-АВИСМА за 230 миллионов долларов. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на заявление компании.

Работать в России стало только сложнее, и наша способность работать в будущем становится все более неопределенной в свете текущей геополитической обстановки.
– сказал по этому поводу главный исполнительный директор Arconic Тим Майерс.

​Какие еще компании вышли из России в ноябре

  • Немецкий логистический оператор VTG сообщил об окончательной продаже московского ООО "ВТГ".
  • Закрытие технологическим гигантом Nvidia представительства и офиса в Москве.
  • Разрыв франшизы производителем пончиков и сетью кофеен Krispy Kreme с российскими партнерами (теперь этот бизнес проходит ребрендинг).
  • Также в ноябре состоялось вторичное соглашение по смене владельца ООО "Империал Тобакко Продажа и Маркетинг".