Какие компании покинули рынок России в ноябре

Автосборочный завод Nissan

из-за войны в Украине завод Nissan в Санкт-Петербурге был остановлен еще в марте. 23 ноября японская корпорация сообщила в своем релизе о продаже ООО "НИССАН МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС".

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Сумма сделки – 1 рубль. Она предполагает обратный выкуп в течение 6 лет. Покупатель – русский государственный институт НАМИ. Выручка завода в 2021 году составила 1 392 миллиона долларов, а персонал насчитывал 1 877 человек. Продажа Baker Hughes