Які компанії залишили ринок Росії у листопаді
- Автоскладальний завод Nissan
Через війну в Україні завод Nissan в Санкт-Петербурзі був зупинений ще у березні. 23 листопада японська корпорація повідомила у своєму релізі про продаж ТОВ "НИССАН МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС".
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Сума угоди – 1 рубль. Вона передбачає зворотний викуп впродовж 6 років. Покупець – російський державний інститут НАМІ.
- Продаж Baker Hughes
Другою знаковою угодою став продаж Baker Hughes активи якої російська влада визначила стратегічними. Baker Hughes – це американська міжнародна промислова сервісна та одна з найбільших у світі нафтопромислових сервісних компані.
Покупцем стала московська фірма "НЕФТЕСЕРВИСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", яка оформлена на трьох фізосіб, одним з яких є, наприклад, Олександр Монахов. Він раніше в ЗМІ фігурував як директор департаменту буріння Baker Hughes. Зауважимо
- Виробник алюмінієвої продукції Arconic Corp
Предметом третьої угоди стала власність американського виробника алюмінієвої продукції Arconic Corp. Вона була продана російській державній металургійній компанії ВСМПО-АВІСМА за 230 мільйонів доларів. Про це повідомив Reuters із посиланням на заяву компанії.
Працювати в Росії стало тільки складніше, і наша здатність працювати в майбутньому стає все більш невизначеною у світлі поточної геополітичної обстановки,
– сказав з цього приводу головний виконавчий директор Arconic Тім Майєрс.
Які ще компанії вийшли з Росії у листопаді
- Німецький логістичний оператор VTG повідомив про остаточний продаж московського ООО "ВТГ".
- Закриття технологічним гігантом Nvidia представництва та офісу в Москві.
- Розрив франшизи виробником пончиків і мережею кав’ярень Krispy Kreme із російськими партнерами (тепер цей бізнес проходить ребрендинг).
- Також у листопаді відбулася вторинна угода зі зміни власника ООО "Империал Тобакко Продажа и Маркетинг".