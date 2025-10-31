Компания, связанная с Трампом-младшим, выиграла контракт Пентагона на двигатели для дронов
- Unusual Machines, связана с Дональдом Трампом-младшим, получила контракт Пентагона на изготовление 3 500 двигателей для дронов, с возможностью заказа еще 20 000 единиц в следующем году.
- Unusual Machines понесла финансовые потери в 3,3 миллиона долларов из-за тарифной политики администрации Трампа, отказавшись от китайских компонентов.
Американская компания Unusual Machines из Флориды, к которой имеет отношение Дональд Трамп-младший, заключила крупнейший на сегодня контракт с Пентагоном на поставку комплектующих для беспилотников.
Что известно о сделке?
В компании сообщили, что соглашение предусматривает изготовление 3 500 двигателей для дронов и других компонентов, а уже в следующем году армия США планирует заказать еще более 20 000 единиц оборудования, пишет Financial Times, информирует 24 Канал.
По словам генерального директора компании Аллана Эванса, это "вероятно, крупнейший заказ правительства США", однако он не раскрыл сумму контракта.
Причастность Трампа к компании
Unusual Machines пригласила Дональда Трампа-младшего на должность советника в ноябре 2024 года. Тогда стало известно, что он владеет 331 580 акциями компании, оцененными примерно в 4 миллиона долларов. Эванс отмечал, что сын бывшего президента продолжал инвестировать в бизнес, хотя не обязан публично отчитываться о продаже или увеличении доли.
Эванс отметил, что Трамп-младший не участвовал в переговорах по контракту с Пентагоном и не влиял на принятие решения. Представитель Трампа-младшего также заявил, что его советническая роль "никоим образом не связана с правительственными контактами".
Заинтересован ли Пентагон в контракте?
Контракт был заключен после того, как президент Дональд Трамп в июне подписал указ, направленный на развитие американской дроновой индустрии, в частности в военном секторе. Министр обороны Пит Хегсет с тех пор активизировал производство беспилотников и позволил командирам оперативно закупать новые технологии.
США делают ставку на массовое и доступное производство дронов, привлекая к этому частные стартапы и технологические компании.
Больше о Unusual Machines
Unusual Machines в течение последних месяцев подписала еще несколько контрактов с подрядчиками Пентагона: на 12,8 миллионов долларов со Strategic Logix в сентябре и на 1,6 миллиона долларов с анонимным производителем дронов в августе.
Несмотря на успехи, компания понесла финансовые потери из-за тарифной политики администрации Трампа. Так, только в первом квартале этого года убытки составили 3,3 миллиона долларов, ведь пришлось отказаться от китайских компонентов и искать альтернативных поставщиков.