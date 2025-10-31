Компания, связанная с Трампом-младшим, выиграла контракт Пентагона на двигатели для дронов

Американская компания Unusual Machines из Флориды, к которой имеет отношение Дональд Трамп-младший, заключила крупнейший на сегодня контракт с Пентагоном на поставку комплектующих для беспилотников.

Что известно о сделке?

В компании сообщили, что соглашение предусматривает изготовление 3 500 двигателей для дронов и других компонентов, а уже в следующем году армия США планирует заказать еще более 20 000 единиц оборудования, пишет Financial Times, информирует 24 Канал.

По словам генерального директора компании Аллана Эванса, это "вероятно, крупнейший заказ правительства США", однако он не раскрыл сумму контракта.

Причастность Трампа к компании

Unusual Machines пригласила Дональда Трампа-младшего на должность советника в ноябре 2024 года. Тогда стало известно, что он владеет 331 580 акциями компании, оцененными примерно в 4 миллиона долларов. Эванс отмечал, что сын бывшего президента продолжал инвестировать в бизнес, хотя не обязан публично отчитываться о продаже или увеличении доли.

Эванс отметил, что Трамп-младший не участвовал в переговорах по контракту с Пентагоном и не влиял на принятие решения. Представитель Трампа-младшего также заявил, что его советническая роль "никоим образом не связана с правительственными контактами".

Заинтересован ли Пентагон в контракте?

Контракт был заключен после того, как президент Дональд Трамп в июне подписал указ, направленный на развитие американской дроновой индустрии, в частности в военном секторе. Министр обороны Пит Хегсет с тех пор активизировал производство беспилотников и позволил командирам оперативно закупать новые технологии.

США делают ставку на массовое и доступное производство дронов, привлекая к этому частные стартапы и технологические компании.

