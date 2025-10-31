Компанія, пов'язана з Трампом-молодшим, виграла контракт Пентагону на двигуни для дронів
- Unusual Machines, пов'язана з Дональдом Трампом-молодшим, отримала контракт Пентагону на виготовлення 3 500 двигунів для дронів, з можливістю замовлення ще 20 000 одиниць наступного року.
- Unusual Machines зазнала фінансових втрат у 3,3 мільйона доларів через тарифну політику адміністрації Трампа, відмовившись від китайських компонентів.
Американська компанія Unusual Machines із Флориди, до якої має стосунок Дональд Трамп-молодший, уклала найбільший на сьогодні контракт із Пентагоном на постачання комплектуючих для безпілотників.
Що відомо про угоду?
У компанії повідомили, що угода передбачає виготовлення 3 500 двигунів для дронів та інших компонентів, а вже наступного року армія США планує замовити ще понад 20 000 одиниць обладнання, пише Financial Times, інформує 24 Канал.
За словами генерального директора компанії Аллана Еванса, це "ймовірно, найбільше замовлення уряду США", однак він не розкрив суму контракту.
Дотичність Трампа до компанії
Unusual Machines запросила Дональда Трампа-молодшого на посаду радника у листопаді 2024 року. Тоді стало відомо, що він володіє 331 580 акціями компанії, оціненими приблизно у 4 мільйони доларів. Еванс зазначав, що син колишнього президента продовжував інвестувати у бізнес, хоча не зобов'язаний публічно звітувати про продаж або збільшення частки.
Еванс наголосив, що Трамп-молодший не брав участі у переговорах щодо контракту з Пентагоном і не впливав на ухвалення рішення. Речник Трампа-молодшого також заявив, що його радницька роль "жодним чином не пов'язана з урядовими контактами".
Чи зацікавлений Пентагон у контракті?
Контракт було укладено після того, як президент Дональд Трамп у червні підписав указ, спрямований на розвиток американської дронової індустрії, зокрема у військовому секторі. Міністр оборони Піт Гегсет відтоді активізував виробництво безпілотників і дозволив командирам оперативніше закуповувати нові технології.
США роблять ставку на масове та доступне виробництво дронів, залучаючи до цього приватні стартапи й технологічні компанії.
Більше про Unusual Machines
Unusual Machines упродовж останніх місяців підписала ще кілька контрактів із підрядниками Пентагону: на 12,8 мільйонів доларів зі Strategic Logix у вересні та на 1,6 мільйона доларів з анонімним виробником дронів у серпні.
Попри успіхи, компанія зазнала фінансових втрат через тарифну політику адміністрації Трампа. Так, лише у першому кварталі цього року збитки становили 3,3 мільйона доларів, адже довелося відмовитися від китайських компонентів і шукати альтернативних постачальників.