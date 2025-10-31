Що відомо про угоду?

У компанії повідомили, що угода передбачає виготовлення 3 500 двигунів для дронів та інших компонентів, а вже наступного року армія США планує замовити ще понад 20 000 одиниць обладнання, пише Financial Times, інформує 24 Канал.

За словами генерального директора компанії Аллана Еванса, це "ймовірно, найбільше замовлення уряду США", однак він не розкрив суму контракту.

Дотичність Трампа до компанії

Unusual Machines запросила Дональда Трампа-молодшого на посаду радника у листопаді 2024 року. Тоді стало відомо, що він володіє 331 580 акціями компанії, оціненими приблизно у 4 мільйони доларів. Еванс зазначав, що син колишнього президента продовжував інвестувати у бізнес, хоча не зобов'язаний публічно звітувати про продаж або збільшення частки.

Еванс наголосив, що Трамп-молодший не брав участі у переговорах щодо контракту з Пентагоном і не впливав на ухвалення рішення. Речник Трампа-молодшого також заявив, що його радницька роль "жодним чином не пов'язана з урядовими контактами".

Чи зацікавлений Пентагон у контракті?

Контракт було укладено після того, як президент Дональд Трамп у червні підписав указ, спрямований на розвиток американської дронової індустрії, зокрема у військовому секторі. Міністр оборони Піт Гегсет відтоді активізував виробництво безпілотників і дозволив командирам оперативніше закуповувати нові технології.

США роблять ставку на масове та доступне виробництво дронів, залучаючи до цього приватні стартапи й технологічні компанії.

