Що говорить Дуров про облігації Telegram?

Павло Дуров запевнив, що Telegram не залежить від російського капіталу, пише 24 Канал.

У нашому нещодавньому розміщенні облігацій на суму 1,7 мільярда доларів не брали участі жодні російські інвестори. Старі облігації, випущені у 2021 році, були здебільшого погашені та не становлять проблеми,

– розповів бізнесмен.

За його словами, власники облігацій не є акціонерами і не мають права голосу щодо рішень Telegram. Саме він є єдиним акціонером.

Що відомо про замороження облігацій?

Telegram з 2021 року випустив облігації на суму понад чотири мільярди доларів, пише 24 Канал з посиланням на FT.

Зокрема у травні 2025 року компанія розмістила боргові папери на 1,7 мільярда доларів. За словами джерел Financial Times, Telegram викупив більшу частину бондів із терміном погашення у 2026 році.

Але частина паперів виявилася заблокованою у Національному розрахунковому депозитарії (НРД) у зв'язку з санкціями проти Росії. Тому у виданні стверджували, що Telegram, як і раніше, залежить від російського капіталу.

Нагадаємо! Євросоюз, США та Велика Британія запровадили заморожування активів та інші обмеження щодо Національного розрахункового депозитарію Росії у 2022 році.

Що ще слід знати про ситуацію щодо Telegram?