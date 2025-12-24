Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на аналітичну команду Telemetrio, яка дослідила глибокі зміни в Telegram у 2025 році. Експерти показали, як месенджер перетворився з простого засобу спілкування на повноцінну цифрову екосистему.

Як трансформувався Telegram?

Згідно з результатами дослідження, лідером цього простору в аспекті комунікації між державою та громадянами залишається офіційна сторінка президента Володимира Зеленського – найпопулярніша серед каналів державних і військових лідерів. Його пости набрали понад 16,2 мільярда переглядів, що вдвічі перевищує сумарне охоплення каналів Кирила Буданова та Олександра Сирського разом.

Висока довіра до офіційних і перевірених каналів сформувала унікальну лояльність: 79,4% українців вважають Telegram-канали найправдивішим джерелом інформації. Це в шість разів більше, ніж до традиційного телебачення (13,2%).

Ця довіра стала рушієм трансформації, адже користувачі почали використовувати Telegram не лише для новин, а й для повсякденних справ. Йдеться про покупки, платежі тощо.

Доказом є дані Monobank, згідно з якими обсяг транзакцій через месенджер зріс у 4 рази за пів року – з близько 7 мільйонів гривень у червні 2024 до понад 30 мільйонів гривень на місяць у жовтні 2025.

Активна аудиторія – переважно молодь 18 – 37 років (48%), з вищою освітою (55%) і доходами вище середнього (25%). Географічно лідирують Київ і область (28%), Дніпропетровщина (9%) та Львівщина (7,1%).

Бізнес швидко адаптувався й великі компанії, як Rozetka та АТБ, зробили Telegram ключовим каналом продажів і реклами. Наприклад, рекламні пости Rozetka зібрали понад 240 мільйонів переглядів за 2025 рік.

Україна яскраво ілюструє глобальний тренд, коли Telegram еволюціонує в Super-App на кшталт WeChat, де все – від новин до покупок і платежів – відбувається в одному додатку. Інтеграція TON і валюти Telegram Stars лише прискорила цей процес.

Діяльність Telegram в Україні: підводні камені