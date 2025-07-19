Про це розповів спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає 24 Канал.

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Навіщо Рада може заборонити Telegram?

Значить є така можливість. Значить треба вести перемовини, якщо потрібні будуть державницькі рішення – український парламент ухвалить їх. Але ще раз кажу: не для піару, не для того, щоб хтось отримував лайки, а для того, щоб Україна здобула більше інформаційної безпеки,

– зазначив Стефанчук.

Він додав, що завдяки плідній роботі першого віцепрем'єр-міністра та міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова з командою, чистину російського контенту в соцмережі не можна переглядати навіть з VPN.

Стефанчук прокоментував можливість заборони Telegram в Україні: дивіться відео

Нагадаємо, росіяни запустили телеграм-бот для збору чутливої інформації про українських військових під приводом пошуку зниклих. Цю інформацію потім можуть використати проти самих військовослужбовців і їхніх родин.